Thiếu nữ 19 tuổi nghi bị cứa cổ, tử vong trên ô tô của bạn trai

Thông tin từ người dân cho biết, khoảng 17 giờ ngày 25/8, trên tuyến đường khu dân cư giáp ranh với trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh có chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova đậu bên vỉa hè, sau đó một nam thanh niên mở cửa xe có biểu hiện như đang say rượu.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc.

Tuy nhiên, thấy miệng của người này sùi bọt mép nên người dân tiến đến xem thì ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc. “Tôi liền điện thoại báo công an đến đồng thời gọi xe cấp cứu. Trên xe lúc này có một cô gái ngồi phía sau, cứ tưởng bị trúng thuốc sâu nên tôi mở cửa đưa người này xuống đặt nằm trên đường thì phát hiện máu từ trên cổ chảy ra, sau đó mới thấy có vết cắt từ cổ và đã chết lúc nào không biết” – một người dân kể.



Ngày 27/8, phóng viên tìm đến gia đình em T.T.G.M (19 tuổi, ấp Thới Hoà, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ). Nhiều người nơi đây không khỏi bất ngờ trước cái chết đột ngột của cô gái vắn số. Ông Trần N.S. (47 tuổi, cha ruột của M.) đau đớn: “Gia đình tôi có hai đứa con, một trai, một gái, M. là đứa con út. Khi con tôi học lớp 9 thì có quen biết với một nam thanh niên tên Đ.C.C ngụ cùng ấp (người được phát hiện ban đầu trên xe ô tô – PV). Do gia đình hai bên có quan hệ họ hàng xa nên không ủng hộ mối quan hệ này và ngăn cấm. Bản thân tôi chưa từng gặp mặt C. và không nghe con gái nói về người này nhiều. Sau đó gia đình quyết định cho con nghỉ học để đi học nghề”.

Đám tang nạn nhân.

Cũng theo ông S., khi học nghề xong thì M. lên Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai làm chung với anh ruột ở trên đó, đến nay cũng hơn 2 năm. M. cũng hay về thăm gia đình, đợt về gần đây nhất khoảng một tháng. “Sáng chủ nhật vừa qua, do tiệm vắng khách và M. có nói với anh trai đi ra ngoài có việc nhưng không thấy về, gọi điện thoại không ai nghe máy. Con trai báo lại thì ở nhà cũng sốt ruột gọi điện hỏi thăm nhiều nơi không ai biết. Đến 18 giờ cùng ngày, con trai gọi về nói M. đã tử vong, thi thể được phát hiện ở huyện Vĩnh Thạnh” – ông S. kể lại.

Gia đình của nạn nhân cho hay, ngành chức năng có thu giữ trong xe ô tô 1 vỏ chai thuốc trừ sâu, 1 chai còn nguyên và một con dao. Hiện gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của em M. và nhanh chóng đưa hung thủ ra đền tội.

Còn bà Phạm T.T. (76 tuổi), bà ngoại của nam thanh niên cho biết, C. từ nhỏ đã sống chung với bà. Năm năm trước, C. đi nghĩa vụ về thì đi học nghề lái xe và hiện lái xe dịch vụ. Chiếc xe mà C. dùng để chở người yêu là thuê của một người tại địa phương.

Nạn nhân T.T.G.M

“C. ít nói, ít chia sẻ chuyện tình cảm với gia đình. Lúc C. quen biết M. và có ý muốn cưới làm vợ thì được gia đình M. đánh tiếng là không đồng ý. Dù vậy, thanh niên này vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ với M. Gia đình tôi cũng chưa từng thấy C. đưa bạn gái về nhà để ra mắt”, bà T. Nói.

Chiều ngày 27/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo công an huyện Vĩnh Thạnh cho biết, vụ việc nói trên được phát hiện khoảng 17 giờ ngày 25/8, sau đó cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc này thuộc thẩm quyền của Công an thành phố Cần Thơ thụ lí giải quyết. Còn việc nam thanh niên này có giết người hay không đó chỉ là nghi vấn ban đầu. Hiện tại cơ quan công an vẫn chưa lấy lời khai, chưa làm việc được do nam thanh niên nói trên đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang, vẫn chưa hồi tỉnh.

