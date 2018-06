Thỏa thuận 'bồi thường' 50 triệu đồng sau khi hiếp dâm bé 8 tuổi

Ngày 20/6, nguồn tin từ Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết: đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Thảo (SN 1996, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo thông tin từ VKSND huyện Ea Súp, vào khoảng 15 giờ ngày 10/6, Nguyễn Đăng Thảo (SN 1996, trú tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) đến nhà của gia đình chị M. (cùng xã) để nhờ kéo điện về sử dụng. Khi đến nơi, vợ chồng chị M. đi vắng, chỉ có cháu L.T.C (SN 2010) và cháu L.Q.A. (SN 2017, là con của chị M.) ở nhà.

Lúc này, Thảo nảy sinh ý định giao cấu với cháu C. nên đã bế cháu C. lên chiếc võng gần đó rồi sờ soạng vào người nạn nhân. Thấy vậy, cháu A. khóc thì Thảo dừng lại, lấy điện thoại di động của mình đưa cho cháu A. chơi. Sau đó, Thảo bế cháu C. lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Một lúc sau, chị M. về nhà thấy Thảo đang nằm trên giường, còn cháu C. đang khóc nên gặng hỏi thì hay biết toàn bộ sự việc.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Thảo đã đưa trước cho gia đình chị M. 1 triệu đồng, đồng thời thỏa thuận sẽ bồi thường tiếp cho cháu C. 50 triệu đồng và hai bên có viết giấy giao hẹn với nhau.

Đến sáng 18/6, gia đình chị M. nhờ anh Lê Đình Dũng (công an viên thôn 5, xã Ea Rốk) ký xác nhận vào giấy giao hẹn bồi thường. Tuy nhiên, thấy đây là sự việc có dấu hiệu tội phạm nên anh Dũng đã báo cáo đến cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Vũ Long