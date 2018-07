Thông tin chưa từng công bố về cuộc vây diệt trùm ma túy Lóng Luông

Tiêu diệt từng ông trùm

Ông Tếnh A Chìa - Chủ tịch xã Lóng Luông cho hay, sau 20 ngày san phẳng thủ phủ ma túy, người dân bản Tà Dễ đã sinh hoạt bình thường trở lại nhiều ngày qua. Căn nhà Tuân ở vẫn ngổn ngang gạch vụn. Còn nhà do Nguyễn Văn Thuận thuê của một người dân trên địa bàn vẫn chưa bị phá hủy.

Chứng kiến cuộc vây ráp, tiêu diệt trùm ma túy, Chủ tịch xã Lóng Luông cho biết thêm, cuộc vây ráp tiêu diệt ông trùm diễn ra trong 3 ngày và được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Theo đó, chính quyền sở tại từng tổ chức nhiều cuộc họp với bà con dân bản, mặt khác vẫn gửi thông báo, thư kêu gọi đầu hàng tới ông trùm Nguyễn Thanh Tuân, Nguyễn Văn Thuận và đàn em.

Những ngày giữa tháng 6, UBND xã tổ chức 3 hội nghị thông báo về phương án phương án di dân trước với bà con để phối hợp với cảnh sát tổ chức vây ráp, tiêu diệt trùm ma túy.

Đêm 26/6, mọi phương án đã được chuẩn bị kỹ càng, lực lượng cảnh sát và người dân cũng sẵn sàng. Một tổ cảnh sát vây ráp nhà Thuận chột, một tổ vây nhà Tuân, một tổ khác vòng ngoài chốt chặn người ra vào và bảo vệ người dân. Trong đêm 26/6, Thuận chột bị tiêu diệt khi di chuyển quanh nhà trên đồi ngô.

Sau khi Thuận chột bị tiêu diệt, lực lượng chức năng tập trung toàn bộ lực lượng bao vây, chặn mọi đường ra lối vào nhà Tuân. Sáng 27/6, trong khi loa phát thanh kêu gọi nhóm tội phạm đầu hàng, chính quyền địa phương bắt đầu tổ chức di dân từ bản Tà Dê sang nhà văn hóa bản Lũng Xá. Ngay sau đó, tại Tà Dê diễn ra cuộc đấu súng giữa cảnh sát và nhóm tội phạm tại nhà ông trùm Nguyễn Thanh Tuân.

Ngày 28/6, cảnh sát tiếp tục vây ráp, đấu súng với nhóm tội phạm. Ba đàn em Tuân đầu hàng, bị cảnh sát khống chế bắt giữ. Còn Tuân và hai đàn em khác vẫn tử thủ cho tới khi bị tiêu diệt.

Sau hai ngày nổ súng tiêu diệt ông trùm, cảnh sát vào hiện trường phát hiện Tuân và hai đàn em tử vong trên gác hầm trú ẩn, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng.

Sau ba ngày triệt phá sào huyệt trùm ma túy, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ vũ khí, tài sản rồi san phẳng dãy 4 căn hộ và hầm trú ẩn này.

29 đối tượng truy nã chưa đầu thú

Hai mươi ngày sau cuộc vây ráp, tiêu diệt hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), lực lượng cảnh sát không còn cắm chốt lối ra vào bản nhưng vẫn duy trì tổ công tác dân quân tự vệ và cảnh sát khu vực nắm bắt tình hình an ninh trật tự.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng tham mưu - Công an tỉnh Sơn La cho biết, 29 đối tượng trốn truy nã ma túy ở xã Lóng Luông chưa có đối tượng nào ra đầu thú. Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La vẫn đang phối hợp với huyện ủy Vân Hồ tiếp tục tổ chức vận động các đối tượng cá biệt này.



Theo thượng tá Sơn, sau cuộc vây ráp, tiêu diệt hai trùm ma túy cùng đàn em, người dân tại địa phương sinh hoạt trở lại, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, chưa có dấu hiệu gì phức tạp.

Đối tượng ra hàng từ nhà Nguyễn Thanh Tuân bị cảnh sát bắt giữ.

Trao đổi với Tiền Phong ông Tếnh A Chìa – Chủ tịch xã Lóng Luông cho hay, 29 đối tượng trốn truy nã ma túy trú tại nhiều bản thuộc xã Lóng Luông, trong đó có 6 đối tượng cư trú tại bản Tà Dê.

Cả sáu đối tượng này đều bị tình nghi từng tham gia, là mắt xích trong đường dây ma túy của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân. Hiện chưa có đối tượng nào ra đầu thú tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn tiếp tục nỗ lực vận động chúng đầu thú.

"Về chính sách an sinh cho bà con, địa phương cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ người dân về giống cây ăn quả để bà con thâm canh tăng vụ, làm kinh tế. Theo đó, dự kiến trong tháng 7 này, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ 30 cây bơ/hộ (giá 200.000đ/cây)", ông Chìa nói.