Thông tin mới nhất vụ bé gái bị 4 thanh niên hãm hiếp

Công an TX. Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã có kết quả xét nghiệm từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đối với bé L.T.H (10 tuổi), người tố bị 4 thanh niên hãm hiếp tập thể.

Theo đó, kết quả chứng nhận thương tích của bệnh viện cho thấy, bé L.T.H. nhập viện theo yêu cầu khám y chứng của công an, với chẩn đoán rách màng trinh.

Kết quả khám ghi rõ các bộ phận trên cơ thể bé gái bình thường, duy chỉ có âm hộ xung huyết, màng trinh phát triển chưa hoàn thiện, xung huyết bờ sắc có vết rách không huyết.

Bé gái sợ hãi sau khi bị nhóm thanh niên hãm hiếp

Công an TX. Tân Uyên cho biết thêm, để đảm bảo chắc chắn kết quả, đơn vị này đã tiếp tục đưa bé gái đến một bệnh viện lớn tại TP.HCM để kiểm tra lại lần nữa. Cùng với đó, công an đã triệu tập những người liên quan đến làm việc. Trong số 4 người bị tố thực hiện hành vi hãm hại bé gái, có 1 người đã về quê và công an đã gửi giấy triệu tập.

Trước đó như Tiền Phong đã đưa tin, chị N.T.H.N (SN 1991, ngụ Bình Dương) làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng trong đó có báo Tiền Phong để nhờ can thiệp về việc con gái chị vừa bị nhóm thanh niên có hành có hiếp dâm và dọa giết khiến gia đình hoang mang, lo sợ.

Theo trình báo của chị N.T.H.N (SN 1991, ngụ Bình Dương), đầu tháng 9, chị phát hiện bé L.T.H (SN 2009) có biểu hiện lạ như mệt mỏi, sợ hãi và kêu đau vùng âm đạo nên gặng hỏi thì được con cho biết bị 4 thanh niên ở chung dãy trọ (KP Long Bình, phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, Bình Dương) thay nhau hãm hiếp.

Theo bé gái 10 tuổi, trước đó khi đang ở nhà một mình đã được các đối tượng rủ về phòng xem phim rồi thay nhau cưỡng hiếp nạn nhân. Sau khi gây án cô bé còn bị đe dọa dùng dao "xử lý" nếu kể lại chuyện này với bất cứ ai. Vụ việc diễn ra nhiều lần khiến nạn nhân hoảng loạn.

Ngay khi nghe con gái kể lại, gia đình nạn nhân đã trình báo công an và cùng cơ quan chức năng đưa bé L.T.H đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra.

Liên quan đến vụ việc, Đại úy Nguyễn Sơn Ca – Trưởng Công an phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên cho biết, sau khi tiếp nhận tố cáo của gia đình bé L.T.H, đơn vị đã báo cáo công an TX. Tân Uyên. Bé H, đã được đưa đến bệnh viện giám định và đang chờ kết quả.

Công an cũng mời các đối tượng bị tố cáo lên trụ sở để làm việc. Trong quá trình lấy lời khai, nhóm thanh niên không thừa nhận hành vi hiếp dâm mà chỉ nhận có hành vi "dùng tay sờ soạng"cơ thể cô bé 10 tuổi trên.

Hương Chi