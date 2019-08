Thót tim giải cứu người nước ngoài nhảy từ tầng 7 khách sạn tự tử

Quảng cáo

Sáng 18/8, Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa bàn giao một người đàn ông cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sau khi tiến hành giải cứu đối tượng này từ tầng 7 khách sạn.

Cụ thể, khoảng 13h15 ngày 17/8, Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh nhận được tin báo của nhân viên Khách sạn Mê Linh (tổ 8, thị trấn Quang Minh) về việc một người đàn ông mang quốc tịch Pháp đang leo ra ban công căn phòng thuê trên tầng 7 và có ý định tự tự.

Ngay lập tức, Thượng tá Ngô Thanh Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội và Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng công an huyện Mê Linh, Công an thị trấn Quang Minh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Đại sứ Pháp tại Việt Nam vận động, thuyết phục người đàn ông trong nhiều giờ đồng hồ, nhưng anh này vẫn không bỏ ý định tự tử.

Được biết, người đàn ông sinh năm 1982 này đã thuê phòng tại khách sạn từ 3h ngày 17/8 để tạm trú trong thời gian làm các thủ tục bay về Pháp sau 2 tuần du lịch tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày thì xảy ra sự việc. Nguyên nhân được xác định do anh mắc bệnh lý hoang tưởng, luôn tưởng tượng bị người khác tìm bắt.

Quá trình giải cứu của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn và phải kéo dài thời gian do người đàn ông ngoại quốc có tâm lý sợ sệt, khó tiếp xúc với bất cứ ai, trong khi cửa phòng căn hộ 704 của anh này cũng đã bị anh khóa chặt.

Sau hơn 8 giờ vận động thuyết phục, đến 19h30 cùng ngày, các lực lượng công an đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giải cứu an toàn.

Sau khi kiểm tra y tế, xác định sức khỏe người này đã tạm ổn định, Công an huyện Mê Linh đã bàn giao công dân Pháp này cho Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam để tiếp tục theo dõi, quản lý và điều trị.

Theo Công lý