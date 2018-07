Thú chơi ngông của những ông trùm ma túy khét tiếng tại Lóng Luông

Xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La) nhiều năm nay được coi là thủ phủ ma túy vùng Tây Bắc, là đại bản doanh của nhiều ông trùm hàng trắng khét tiếng bậc nhất. Những ông trùm này đều có đặc điểm chung là lập đại bản doanh tại xã Lóng Luông rồi điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia, số lượng lên tới hàng nghìn bánh heroin.

Ông trùm xây boong-ke, hầm trú ẩn

Mới đây nhất , Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an huy động 300 cảnh sát vây ráp, tiêu diệt hai ông trùm Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1983, quê tỉnh Hà Nam) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông.

Sau nhiều lần gửi thư, phát loa kêu gọi đầu hàng nhưng hai ông trùm cùng đàn em bất tuân, tử thủ trong dãy nhà được vây quanh tường bê tông, hầm trú ẩn kiên cố. Trong những ngày 26-28/6, cảnh sát đã vây ráp, tiêu diệt Tuân, Thuận và 2 đàn em.

Sào huyệt của ông trùm Nguyễn Thanh Tuân tại bản Tà Dê.

Trước đó, Bộ Công an xác định Tuân và Thuận là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán hơn 2.700 bánh heroin, bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã.

Cuối năm 2012, đầu năm 2013 Tuân và Thuận trốn nã lên bản Tà Dê, xã Lóng Luông. Tại đây, hai ông trùm thuê đất, mua nhà làm nơi trú ngụ. Tuân thiết kế dãy nhà gồm 4 căn, đào hầm sát bìa rừng làm nơi trú ẩn và tẩu thoát khi có biển.

Bên trong hầm trú ẩn của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận.

Tại đây, hắn kết nạp hàng chục đàn em, đệ tử là những con người, bạn cũ trong các đường dây mua bán ma túy từ trước. Hằng ngày ở bản Tà Dê, Tuân không xuất hiện mà cho đàn em vác súng AK đi dọc bản thị uy, nổ súng đe dọa người dân và cảnh giới. Tuân sử dụng điện thoại điều đàn em chuyển ma túy cho hai bà trùm: Đặng Minh Châu (SN 1973, quê Lạng Sơn) và Vũ Thị Thanh Hiền (quê Hải Phòng) và một số đường dây ma túy khác.

Tàng KeangNam - ông trùm ngông cuồng

Khoảng mười năm về trước, khi cái tên Nguyễn Thanh Tuân chưa xuất hiện ở Lóng Luông, thì Tráng A Tàng (SN 1982, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông) được gọi với biệt danh là Tàng “đô la” hay Tàng “Keangnam” nổi lên bởi sự giàu có, vung tiền mua sắm…

Biệt danh Tàng "Đô la” bắt đầu từ những năm 2008, khi ông trùm quyết định chuyển ra sinh sống ở tiểu khu 70 (thị trấn Nông trường Mộc Châu). Giữa những căn nhà cấp 4 của tiểu khu lúc đó, bỗng mọc lên một ngôi nhà 3 tầng khang trang, bề thế. Chủ nhân của nó là anh thanh niên trẻ măng người Mông, mỗi ngày đi một chiếc ôtô đắt tiền như Lexus, BMW…

Tráng A Tàng có sở thích thanh toán bằng USD hoặc tiền Việt với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Mặt khác, gã trả công cho người làm gấp 3 lần so với mức bên ngoài.

Tàng Keangnam thời điểm bị bắt.

Ông trùm gốc Lóng Luông cũng rất chịu chơi, mua sắm nhiều thiết bị đắt tiền thời điểm đó như: bồn tắm công nghệ Italia, tivi màn hình phẳng cỡ lớn, lắp camera khắp nhà. Nguyên chiếc giường ngủ trong phòng của 2 vợ chồng, hắn đặt ở Trung Quốc có giá gần 500 triệu đồng. Trong nhà, trùm ma túy cho ốp gỗ bóng lộn bằng những loại đắt tiền nhất, chạm khắc rồng phượng tinh xảo.

Dịp Tết cổ truyền của dân tộc mình năm 2013, Tàng tổ chức ăn uống linh đình mấy ngày liền ở bản Lũng Xá, thuê cả trăm người với giá 3 triệu đồng/người/ngày để nấu nướng các món ăn đặc sản của người Mông, bảo vệ lễ hội, cũng như những công việc liên quan khác. Đồng thời, hắn mời 2 đoàn văn công múa hát, thổi khèn, nhảy sạp phục vụ dân bản.

Sáng 26/7/2013, Tàng lái xe Prado Land Cruiser rời Hà Nội lên cao tốc Bắt Ninh. Dọc đường, thỉnh thoảng hắn lại cố tình đi xe chậm lại, dừng bên đường quan sát. Cách xe Tàng khoảng 2km có một xe bán tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Tàng đi nhanh thì xe bán tải này cũng đi nhanh, Tàng rẽ vào đâu thì xe này cũng rẽ theo.

Tòa khách sạn 9 tầng Tàng xây dựng được mệnh danh là Keangnam ở Mộc Châu.

Đến địa phận xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, hai xe trên cùng rẽ vào. Đang đi, Tàng bỗng lái xe chậm lại, rồi dừng hẳn ở lề đường chờ xe bán tải đi tới. Hai xe dừng đỗ song song, Tàng nhảy xuống, tráo xe thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Khác với các “trùm” ma túy khác, Tàng “Keangnam” chỉ thốt lên một câu “thôi hỏng rồi”, sau đó thừa nhận ngay trên xe có khoảng 240 bánh heroin. Sau khi mở cửa xe bán tải, trinh sát phát hiện thấy 77 bánh được ngụy trang khéo léo sau 4 cánh cửa xe, 188 bánh xếp ngay ngắn, gọn gàng bên dưới. Tổng số ma túy thu được là 265 bánh (tương đương 93kg), 600 viên ma túy tổng hợp.

Sồng A Lâu - ông trùm của ông trùm

Cùng trú bản Lũng Xá, xã Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), nhưng khác với Tàng Keangnam, Sồng A Lâu (SN 1977) từng đi lính và được giao quản lý một kho quân khí nên hắn rất giỏi về vũ khí.

Thời gian từng đi lính, khi xuất ngũ, hắn được bầu làm xã đội trưởng. Tuy nhiên, do lương không đáp ứng được nhu cầu uống rượu, ăn chơi, Lâu tìm cách kiếm tiền, làm giàu. Sau khi kết nạp đám đệ tử máu lạnh, hắn thiết lập đường dây ma túy từ Lóng Luông xuống xuôi. Nhờ có sự hiểu biết về vũ khí và đám đệ tử máu lạnh, đường dây của Lâu sớm lấy được vị thế và uy tín trong giới.

Lâu tuy bị coi là vô mưu nhưng hắn lại đặc biệt liều mạng và thích chơi ngông. Năm 2005, Lâu bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt về tội “Mua bán ma túy” nhưng hắn vẫn đứng ra chiêu mộ đàn em làm ăn lớn dù mang lệnh truy nã. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã chứng minh Lâu cùng đàn em tiêu thụ trót lọt 3.428 bánh heroin, 260.740 viên ma túy tổng hợp và 16,18887kg ma túy dạng tinh thể đá.

Chân dung ông trùm khét tiếng Sồng A Lâu.

Không chỉ nổi tiếng với việc điều hành đường dây ma túy siêu khủng, Sồng A Lâu cũng được người trong giới biết đến với cách tiêu tiền ngông cuồng. Cách đây cả chục năm, hắn đã đi giày hoặc dép có giá từ chục triệu trở lên, giá quần áo không dưới vài ngàn đô. Nhẫn, đồng hồ, dây chuyền đều là loại hàng hiệu. Có lần đi ôtô từ Sơn La vào Sài Gòn để du hý, do không biết đường nên mỗi lần nhảy xuống hỏi, hắn đều rút 5 triệu cho người chỉ đường. Tổng cộng chuyến đó, hắn mất khoảng 100 triệu chỉ để hỏi đường.

Sồng A Lâu còn được đám giang hồ nể sợ vì bản tính liều mạng. Rất giỏi về vũ khí nên Lâu chế tạo 3 quả mìn tự tạo, được kích hoạt bằng điện thoại di động. Những quả mìn mà hắn chế tạo rất kinh khủng gồm 15kg thuốc nổ, bi sắt và sắt phi 6 được cắt vát nhồi vào bình cứu hỏa.

Sau khi chế tạo xong 3 quả mìn, Lâu mang một quả ra hẻm núi nổ thử. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, hẻm núi gần như bị san phẳng. Hai quả còn lại, một quả hắn gài trên xe Fortuner, một quả gài ở nhà riêng với mục đích nếu bị bắt khi đang giao “hàng” hoặc công an đến vây nhà sẽ kích hoạt. Chưa kể, trên chiếc xe của hắn lúc nào cũng có súng AK, K57 (đạn đã lên nòng) và rất nhiều lựu đạn.

Nguyễn Hoàn