Thủ đoạn ma mãnh của đối tượng cho vay lãi suất 'cắt cổ'

Quảng cáo

Ngày 22/4, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vang Văn Huyên (SN 1964, trú tại bản Cánh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo đó, thời gian gần đây, cơ quan công an huyện Tương Dương nhận được đơn thư của người dân về việc, bị các đối tượng lạ mặt đe dọa vì chưa trả được nợ.

Quá trình điều tra, ngày 28/3, công an huyện Tương Dương đã bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Vang Văn Huyên; thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của đối tượng.

Đối tượng Huyên.

Tại CQĐT, Huyên khai nhận, đối tượng cho người dân vay tiền với lãi suất cao từ 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bằng vào thủ đoạn, khi người dân vay tiền, đối tượng sẽ viết 2 tờ giấy, trong đó 1 giấy do người vay giữ nhưng chỉ phản ánh số tiền vay và lãi suất theo ngân hàng; còn tờ giấy do Huyên giữ thể hiện số tiền vay và lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, lãi suất theo hàng tháng.

Nếu nạn nhân không kịp trả lãi, đối tượng sẽ tiếp tục tính lãi. Đồng thời, sẽ gọi điện đe dọa và khủng bố tinh thần các con nợ. Số tiền Vang Văn Huyên cho vay trong giao dịch dân sự là hơn 256 triệu đồng và thu lợi bất chính số tiền hơn 80 triệu đồng.

Hiện, công an huyện tương Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ