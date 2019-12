Thu giữ súng, đạn trong nhà Phúc XO

Quảng cáo

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO) cùng 12 đồng phạm về các tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, khi khám xét nhà bị can Phúc XO, công an thu giữ 20 viên nén màu xanh, 12 gói nylon có chất bột màu trắng được xác định là ma túy. Ngoài ra, nhà chức trách còn phát hiện 4 thanh kiếm bằng kim loại, một súng thể thao, bình xịt hơi cay, gần 100 viên đạn các loại và một áo chống đạn.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tài (em trai của Phúc XO) khai những dụng cụ này do Tài tìm kiếm trên mạng và đặt mua của một người không rõ lai lịch tên Phong. Tài mua nhưng chưa sử dụng lần nào. Do thời gian đã lâu nên bị can này không nhớ thời gian mua là lúc nào, giá bao nhiêu tiền.

Bản thân Tài khai không làm việc tại quán karaoke XO Pharaon nên không biết việc Phúc chỉ đạo nhân viên quán karaoke cho phép khách đến được sử dụng ma túy trong phòng hát.

Với hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ không có giấy phép, Tài đã bị xử phạt hành chính 45 triệu đồng. Liên quan đến vụ án, Tài bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy với khung hình phạt từ 5-10 năm tù.

Qua kiểm tra các phòng hát tại quán karaoke XO Pharaon, cảnh sát phát hiện nhiều người có sử dụng ma túy nhưng không có nơi cư trú rõ ràng hoặc có nơi cư trú rõ ràng, cơ quan điều tra đã đưa đi Cơ sở Nhị Xuân để xử lý theo quy định.

Đối với Đỗ Ngọc Kiều Loan (34 tuổi) là người đứng tên giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Karaoke Sóng Âm, Loan khai đã ký hợp đồng cho Phúc thuê lại giấy phép kinh doanh, Loan không biết quán karaoke cho các đối tượng vào sử dụng ma túy nên cơ quan chức năng không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với người này.

Bên ngoài quán karaoke của Phúc XO.

Quán karaoke XO Pharaon do Phúc làm chủ nằm tại địa chỉ 29 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM).

Đầu tháng 11/2018, để lôi kéo khách đến quán nhằm mục đích tăng doanh thu, Phúc bắt đầu cho khách thuê phòng để sử dụng ma túy. Trong các cuộc họp với nhân viên, Phúc đều chỉ đạo không được buôn bán ma túy, không đi mua ma túy dùm cho khách. Tuy nhiên, khi khách cần các dụng cụ để sử dụng ma túy như ống hút, dĩa… thì phải cung cấp.

Cáo trạng chỉ ra mỗi ngày có từ 5-8 phòng có khách sử dụng ma túy. Sau khi trừ tiền chi phí trả công cho nhân viên thì Phúc thu lợi khoảng từ 3-5 triệu đồng mỗi ngày, khoảng 120 triệu/tháng.

Khoảng 1h30 ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM kết hợp Tổ công tác liên ngành và Công an quận 12, kiểm tra quán karaoke XO Pharaon, phát hiện 5 phòng cho khách và một phòng nhân viên có gần 100 dân chơi đang phê ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm.

