Thu giữ thêm súng, lựu đạn liên quan vụ Tuấn 'khỉ'

Quảng cáo

Theo nguồn tin, khám xét nhà bị can C. (1 trong số 12 bị can đang bị tạm giam trong vụ án này), cơ quan chức năng phát hiện dưới hồ nước có nuôi cá sấu của bị can này có nhiều súng và lựu đạn. Về phản ánh của người dân cho biết trong số các bị can của vụ án, có đối tượng thường đi đâu cũng mang theo 2 khẩu súng K59, hiện cơ quan chức năng đang làm rõ chi tiết này.

Trong diễn biến liên quan, trong ngày gây án 29/1, con bò của một gia đình cạnh hiện trường đã trúng đạn chết, chủ con bò này cho rằng bò của họ chết là do bị trúng đạn của Tuấn “khỉ” nên có đơn yêu cầu gia đình Tuấn “khỉ” bồi thường 40 triệu đồng.



Trước đó vào các ngày 29 và 30/1 trên địa bàn huyện Củ Chi, Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, sinh năm 1987, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) dùng súng bắn 5 người chết và 1 người bị thương.

Đến nay, Cơ quan CSĐT CA TPHCM đã tạm giữ 12 bị can, để điều tra về các hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Riêng Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt và Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã đình nã Tuấn “khỉ”.

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT CA TPHCM điều tra, làm rõ.

Tân Châu