'Thủ' súng quân dụng trong nhà để buôn bán ma tuý

Trước đó, ngày 21 và ngày 25/11, qua công tác nắm bắt tình hình Công an phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột đã bắt 4 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra tra, 4 đối tượng khai nhận, đã mua số ma túy này của Nguyễn Hồng Phúc (31 tuổi) và vợ là Châu Thị Ánh Tuyết (26 tuổi, trú tại số nhà 105 đường Nguyễn Du, phường Tự An).

Châu Thị Ánh Tuyết khi bị bắt giữ tại nơi ở

Đến trưa 28/11, Công an phường Tự An phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột đã đột kích chỗ ở của cặp vợ chồng này. Qua khám xét khẩn cấp, tổ công tác thu giữ nhiều tang vật ma túy đá, heroin, cân tiểu ly dùng để chia nhỏ ma túy và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng chất ma túy.

Ngoài ra, Công an còn phát hiện, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, các bộ phận của một khẩu súng quân dụng cùng nhiều viên đạn.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, Phúc là đối tượng nghiện ma túy. 2 vợ chồng thường xuyên mua ma túy, sau đó đưa về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời từ nhiều năm nay. Vợ chồng Phúc còn thuê Vương Xuân Huỳnh (30 tuổi, trú tại huyện Ea Kar) là đối tượng nghiện đến ở cùng để phụ giúp việc bán ma túy và cảnh giới khi có người lạ xuất hiện.

Đối tượng cảnh giới là Vương Xuân Huỳnh bị bắt giữ Được biết, Phúc từng bị đưa đi trường giáo dưỡng 2 năm về hành vi gây rối trật tự công cộng và có một tiền án 3 năm 6 tháng tù giam về tội cướp tài sản.



Vũ Long