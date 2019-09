Thứ trưởng Bộ Công an: Sẽ làm rõ vụ việc ở trường Pascal

Quảng cáo

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8/2019 diễn ra chiều 4/9, báo chí đã nêu câu hỏi tới lãnh đạo Bộ Công an về việc bà Trần Kim Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TDS tố cáo Công an quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn, hình sự hoá quan hệ dân sự trong vụ giải cứu con tin tại trường Pascal.



Cụ thể, PV báo Văn hoá đặt câu hỏi: “Công an quận Bắc Từ Liêm cho người phá dỡ cổng lô đất thuộc sở hữu của bà Trần Thị Kim Phương vì cho rằng có vụ bắt giữ người trái pháp luật. Nhưng sau đó, Công an quận Từ Liêm đã không khởi tố vụ án, không có chứng cứ liên quan đến việc bắt giữ trái phép này mà lại khởi tố với hai nhân viên của bà Phương vì cho rằng chống người thi hành công vụ. Bà Phương đã gửi đơn khiếu kiện đến Bộ Công an, đồng thời ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cũng đã có ý kiến gửi tới Bộ Công an về vụ việc này. Vậy Bộ Công an đã xử lý như thế nào”?

Trả lời câu hỏi nêu trên, Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Ngày 1/8/2019, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhận được thông tin và đến ngày mồng 2/8/2019, cơ quan cảnh sát điều tra của Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án và ra quyết định tạm giữ đối với hai trường hợp chống người thi hành công vụ.

“Việc này đã được Viện Kiểm sát quận Bắc Từ Liêm phê chuẩn. Trong quá trình điều tra sẽ làm rõ các hành vi đã diễn ra đối với trường hợp ở Bắc Từ Liêm và sẽ thông tin để các cơ quan báo chí nắm được”, ông Ngọc nói.

Như Tiền Phong đã phản ánh, sau khi Công an quận Bắc Từ Liêm công bố thông tin về vụ giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, bà Trần Kim Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TDS đã đưa ra những hình ảnh, video trích xuất từ camera an ninh để chứng minh thông tin trình báo về vụ việc bắt giữ người trái pháp luật chỉ là “dàn dựng”.

Bà Phương cho biết đã gửi đơn và vi bằng (bằng chứng là hình ảnh, video, file ghi âm) tới Bộ Công an, Công an Hà Nội, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao… tố cáo các cơ quan tố tụng quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn, hình sự hóa mâu thuẫn dân sự giữa bà Phương và bà Lê Thị Bích Dung. Hiện bà Phương đang là nguyên đơn còn bà Dung đang là bị đơn trong vụ án dân sự do TAND quận Bắc Từ Liêm thụ lý.

Trao đổi với PV Tiền Phong về vụ việc trên, Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, vào thời điểm cảnh sát tiếp cận hiện trường, những người được cho là “con tin” không ai bị khóa tay, khóa chân. "Có người ngồi trong phòng, có người đã đi ra ngoài. Nhóm người được cho là có hành vi giữ người trái pháp luật chính là nhóm người có hành chống người thi hành công vụ khi công an thực hiện cắt khóa cổng số 1, trong đó có ông Hà, bà Hồng” – thiếu tá Dũng nói. (Bà Nguyễn Thị Hồng, 56 tuổi, nhân viên tạp vụ và ông Đỗ Văn Hà, 65 tuổi, bảo vệ đã bị CQĐT khởi tố, bắt giam về hành vi chống người thi hành công vụ - PV).

Cũng theo ông Dũng, việc công dân tố giác bị giữ người và hành hung tại tòa nhà TH1 là có thật không phải do công an dựng lên, còn có tội bắt giữ người trái pháp luật hay không thì sau này cơ quan điều tra sẽ có kết luận. Bước đầu, công an xác định có một số nhân viên của bà Phương vào văn phòng và xô xát với một số nhân viên của bà Dung đang làm nhiệm vụ trông coi tài sản tại đây.

Văn Kiên - Ngân Anh