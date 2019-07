Thực hư chuyện xe cứu hỏa của công an Lạng Sơn bị cháy

Quảng cáo

Trong các hình ảnh ghi lại cảnh chiếc xe chữa cháy màu đỏ mang biển kiểm soát: 12A-003.75 đỗ ven đường, gần chợ cóc, sát cổng ra vào Khu đô thị Nam Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn tự dưng có tiếng rồ máy, bốc lên khói đen mù mịt.

Nhiều người hốt hoảng. Có người cầm bình xịt chữa cháy mi ni tìm cách tiếp cận hiện trường.

Hình ảnh, thông tin cho rằng, xe cứu hỏa của công an Lạng Sơn gặp sự cố “bị cháy”, thu hút nhiều bình phẩm trái chiều trên mạng xã hội.

Xác nhận thông tin trên với phóng viên Tiền Phong, Đại tá Phạm Anh Tuấn, Trưởng phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, chiếc xe chữa cháy của đơn vị kể trên đang trên đường đi sửa máy, do xe sử dụng bằng dầu và không đốt hết dầu máy, khi ga to thì đột nhiên thải ồ ạt khói đen ra, gây hiểu lầm cho mọi người.

Theo đại tá Tuấn, hiện nay một số xe cứu hỏa của đơn vị đã cũ, xuống cấp. Tuy nhiên lực lượng vẫn cố gắng sửa chữa, sử dụng cho công việc hàng ngày của đơn vị.

Xe gặp sự cố, nhiều người hốt hoảng dùng bình xịt ra để chữa hỏa .Ảnh: TL

Nguyễn Duy Chiến