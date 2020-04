Thực hư thông tin Trưởng Công an thị trấn nổ súng về phía người dân

TPO - Vừa qua, một tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh, clip và cho rằng, Trưởng Công an thị trấn Tri Tôn (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã nổ súng về phía gia đình họ do mâu thuẫn trước đó.