Thực hư vụ bé 1 tuổi suýt bị bắt cóc trên tay bà ở Hội An

Chiều 17/8, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, khẳng định không hề có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra trên địa bàn như một số trang báo điện tử và các trang mạng xã hội đăng tải.



Theo đại tá Nghĩ, tối 15/8, trên trang Facebook cá nhân Giang Nguyen đăng tải đoạn clip kèm theo chú thích "Bắt cóc ở Hội An". Chủ tài khoản trên viết: "Mẹ tôi bồng cháu đứng chơi trước đường nhà. Có 2 thanh niên đi tới đi lui để nghe ngóng sau đó giựt cháu trên tay bà. May mắn bà ôm cháu chặt nên tụi nó bắt hụt. Cảnh báo tất cả người dân Hội An bọn bắt cóc đã có mặt".

Video: Facebook Giang Nguyen đăng tải đoạn video này kèm chú thích bắt cóc trẻ em ở Hội An Thông tin và clip trên ngay sau đó đã được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ. Nhiều trang fanpage khác sau đó cũng đã đăng tải lại clip kèm thông tin từ Facebook Giang Nguyen. Điều đáng nói, một số trang báo điện tử cũng đăng tải thông tin "bắt cóc trẻ em ở Hội An" kèm clip trên mà không hề xác minh vụ việc từ cơ quan chức năng, gây sự lo lắng, hoang mang cho người dân. Nhiều fanpage đã đăng tải clip gây tâm lý hoang mang cho người dân. Dù vậy, qua xác minh của Công an TP Hội An thì sự thật hoàn toàn khác. Cụ thể, lúc 17 giờ 3 phút chiều 15-8, bà Trần Thị Th. (SN 1964) bồng cháu nội Nguyễn Hải Ph. (SN 2017) đứng trước ngôi nhà số 13 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân An, TP Hội An). Lúc này, 2 thanh niên bịt khẩu trang, đi xe Sirius màu đỏ đen, trong đó đối tượng phía sau mặc áo trắng, quần jeans dùng tay định giật dây chuyền trên cổ của bà Th. nhưng khi 2 thanh niên trên lao tới, bà Th. ngồi sụp xuống nên vụ cướp giật bất thành. Sau khi sự việc xảy ra, cha ruột của cháu Ph. đã sử dụng Facebook của chị gái đăng tải đoạn clip ghi lại vụ việc lên mạng. "Qua xác minh và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh ghi lại có thể khẳng định đây là vụ cướp giật tài sản không thành chứ hoàn toàn không phải bắt cóc trẻ em. Một số trang mạng điện tử lấy thông tin từ Facebook rồi đăng tải không đúng sự thật, gây tâm lý hoang mang trong người dân địa phương" – ông Nghĩ nói.

Theo Người Lao Động