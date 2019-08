Thuê giang hồ đốt xe làm chết cha ruột

Quảng cáo

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà.

Ngày 23/8, TAND Cấp cap tại TP.HCM xử phúc thẩm lưu động tại TP Cần Thơ đối với 7 bị cáo trong vụ án giết người, đốt xe gây rúng động tỉnh Hậu Giang. Các bị cáo Trần Kiều Trang (48 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Thị The (58 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Quốc Huy (36 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Nguyễn Hữu Lộc (26 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Cai Văn Chung (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Phạm Thanh Toàn (48 tuổi, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) cùng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo hồ sơ, Trang nghi ngờ cha ruột mình là ông T.V.R (Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Kiên Bình) có quan hệ tình cảm nam nữ với bà V.T.C (Phó giám đốc), không quan tâm đến vợ và các con, mà còn giao công ty cho bà C. quản lý nên thù hận và nảy sinh ý định thuê người “xử” bà C. để bà này cắt đứt quan hệ với ông R.

Tháng 3/2017, Trang gặp The để nhờ thuê người “xử” bà C. với giá 250 triệu. The đồng ý. Trang tâm sự với Chung (tài xế của công ty Kiên Bình) về ý định “xử” bà C. và yêu cầu Chung cung cấp lịch trình lái xe chở bà C. thì Chung đồng ý.

Tháng 7/2017, The liên hệ với Tuấn (cháu The) tìm người đánh bà C. Tuấn giới thiệu Huy cho The, thỏa thuận việc Huy sẽ gây thương tích cho bà C. 40-50% với giá 80 triệu. Sau đó Huy rủ Lộc thực hiện.

Tháng 9/2017, các bị cáo định chặn đánh bà C. ở TP.HCM nhưng bất thành.

Ngày 4/10/2017, Chung thông báo lịch trình lái xe chở bà C. và cha của Trang đi Kiên Giang. Trang thông báo cho The biết. Khi chờ chặn xe, Huy nảy sinh ý định mua xăng đốt xe ô tô chở các bị hại nhằm tiêu hủy chứng cứ và được The và Lộc đồng ý.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Huy, Lộc phát hiện xe Chung ra tín hiệu bám theo. Đến đoạn đường vắng, Huy và Lộc ra tay hành hung bà C., đổ xăng châm lửa đốt xe rồi bỏ đi. Chung cùng nhiều người dân dập lửa, đưa ông R., bà C. đi cấp cứu.

Hai ngày sau ông R. tử vong do bỏng nặng biến chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc không hồi phục kèm viêm phổi cấp. Bà C. bị thương tích tổng cộng 77%.

Trong phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Trang kháng cáo xin xem xét lại phần trách nhiệm dân sự liên quan đến thỏa thuận của bị cáo và người chị bồi thường cho bị hại C. 2,3 tỉ. Năm bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, tòa sơ thẩm xử các bị cáo về tội giết người, hủy hoại tài sản là đúng người đúng tội. Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có căn cứ gì mới nên không chấp nhận kháng cáo.

Riêng bị cáo Trang, tòa cho rằng các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bị hại C. theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại tòa sơ thẩm không thể hiện thỏa thuận bồi thường dân sự giữa bị cáo Trang và bị hại C., cũng không thể hiện việc bị cáo Trang bồi thường thay cho tất cả các bị cáo. Từ đó, tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trang, hủy phần dân sự về trách nhiệm bồi thường.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Trang 14 năm tù, Toàn và Chung mỗi bị cáo 12 năm tù, Tuấn 7 năm tù cùng về tội giết người. Các bị cáo The 28 năm tù, Huy 26 năm tù, Lộc 24 năm tù cùng về hai tội giết người và hủy hoại tài sản.

Kim Hà