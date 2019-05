Thuê xe ô tô bạc tỷ cầm cố để chiếm đoạt

Ngày 5/5, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1993 trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương); Bùi Đăng Vũ (SN 1989), Hoàng Ngọc Nhất (SN 1990), Nguyễn Minh Thành (SN 1989 cùng trú tại thị xã Buôn Hồ) và Lưu Phước Cường (SN 1988, trú tại huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2018 Vũ bàn bạc với Thành làm giả giấy tờ rồi thuê xe ô tô tự lái đem cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 9/11/2018, Thành cùng với La Văn Thành (SN 1990, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà ông Nguyễn Thành Xuân (trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để thuê xe Toyota Fortuner biển số 48A-044.12.

Sau khi có giấy tờ xe, nhóm đối tượng mang bản phô tô công chứng (chủ trước xe 48A-044.12), 1 giấy chứng nhận kiểm định xe, 1 bảo hiểm để làm giả 1 CMND, 1 bằng lái xe ô tô, 1 chứng nhận đăng ký xe ô tô đều mang tên Hoàng Duy Trọng (chủ xe cũ).

Chiếc xe ô tô được đưa đi cầm cố được 280 triệu đồng, cả nhóm mang tiền về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để chia nhau.

Cũng với thủ đoạn trên, vào ngày 5/3/2019 Vũ, Nhất, Cường dùng các giấy tờ giả để thuê xe ô tô Toyota Fortuner biển số 48A – 059.70 của anh Nguyễn Trương (SN 1974 trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) để cầm cố, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng.

