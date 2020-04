Thượng úy công an nổ súng khi đánh nhau với nhóm thanh niên

Quảng cáo

Chiều 14/4, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra một vụ nhóm thanh niên đánh nhau với lực lượng công an trên địa bàn xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Theo đó, ngày 12/4, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau giữa 4 cán bộ công an với nhóm thanh niên trên 10 người (có cả phụ nữ), trên địa bàn xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè.

Đoạn clip cho thấy, một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công lực lượng công an. Hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, một cán bộ công an đã rút súng bắn 2 phát chỉ thiên nhằm mục đích giải tán đám đông.

Công an nổ sung trong lúc đánh nhau với nhóm thanh niên. Ảnh cắt từ clip. Trao đổi với PV, lãnh đạo công an huyện Cái Bè cho biết đã nắm được vụ việc, hiện đang điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có bốn người trong đoạn clip trên là thượng úy Đinh Hoàng Nam (trưởng công an xã Hậu Thành, huyện Cái Bè), trung úy Nguyễn Văn Lựa (phó trưởng công an xã Hậu Thành), Nguyễn Minh Cảnh (công an viên thường trực xã Hậu Thành) và trung úy Nguyễn Vũ Linh (cán bộ trinh sát Đội cảnh sát hình sự công an huyện Cái Bè).

Lãnh đạo công an huyện Cái Bè cho biết, người cầm súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên được xác định là thượng úy Đinh Hoàng Nam trưởng công an xã Hậu Thành. Ngày 10/4, tổ công tác do thượng úy Nam cùng các cán bộ công an của xã sau khi đi công tác xong thì đã ghé ngang nhà của đồng chí Nam.

Khi anh Nam cùng những người còn lại vừa dừng xe thì có một người tên Đức xông vào túm cổ áo của trung úy Linh đang ngồi trên xe. Thấy vậy Linh phản ứng và quật ngã Đức, lúc này nhóm người đi chung với Đức đến dẫn đến xảy ra xô xát và đánh nhau

Lãnh đạo công an huyện Cái Bè cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa thượng úy Nam với những người trong nhóm thanh niên trên.

Nhật Huy