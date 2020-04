Tiệm hớt tóc bị lập biên bản vì mở cửa trong những ngày cách ly xã hội

Quảng cáo

Theo Công an Quận 3, thực hiện chỉ đạo của UBND Quận 3 về đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực kênh Nhiêu Lộc, Công an Quận 3 đã chỉ đạo Công an các phường có tuyến kênh Nhiêu Lộc phối hợp UBND các phường thành lập Tổ kiểm tra (gồm lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể).

Tổ kiểm tra thường xuyên tổ chức kiểm tra không để người dân tụ tập đông người nơi công cộng; người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng; câu cá trên kênh Nhiêu Lộc... nhằm phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Kênh Nhiêu Lộc đoạn qua quận 3

Qua kiểm tra, Công an Quận 3 đã giải tán 45 trường hợp tụ tập đông người quanh tuyến kênh Nhiêu Lộc; 4 trường hợp câu cá trái phép, thu giữ 3 cần câu; phối hợp UBND các Phường xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 1,6 triệu đồng và lập biên bản 1 tiệm hớt tóc còn mở cửa hoạt động.

Đường vắng tai nạn giao thông tăng cao

Theo Phòng CSGT Đường bộ- Đường sắt (PC08- Công an TPHCM), thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố có chiều hướng diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông tăng. Cụ thể trong tháng 3/2020 đã xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên, làm chết 51 người, bị thương 9 người.

Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế ra đường, mật độ phương tiện thấp, giao thông thông thoáng nên một số người điều khiển phương tiện đã chủ quan chạy quá tốc độ quy định, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lưu thông không đúng phần đường, không chú ý quan sát... dẫn đến tai nạn giao thông.

CSGT tăng cường kiểm tra trong những ngày cách ly xã hội.

Trong thời gian tới, PC08 tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải hành khách tại các khu vực, tuyến đường của ngõ giáp ranh ra/vào thành phố, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Ga Sài Gòn; chủ động phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông, các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành thành lập các chốt kiểm soát phương tiện vận tải hành khách 24/24.

Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thấp, mặt đường thông thoáng nên dẫn đến tình trạng một số người điều khiển phương tiện chủ quan, vi phạm Luật Giao thông đường bộ và gây ra tai nạn giao thông. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vi phạm nồng độ cồn...

Các Tổ công tác 363 tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; kịp thời ngăn chặn không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.





