Tiệm vàng bị xóa dữ liệu camera, trộm hơn 1,5 tỷ đồng

Ngày 18/6, công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra xác minh vụ việc một chủ tiệm vàng trên địa bàn báo bị trộm đột nhập lấy đi nhiều trang sức vàng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Khoảng 7h15 sáng 17/6, anh Mã Tâm, chủ tiệm vàng trên đường Tên Lửa, phường An Lạc, quận Bình Tân phát hiện tủ đựng vàng trong tiệm bị kẻ gian mở lấy trộm khoảng 80 cây vàng loại 18K, 24K và vàng trắng.

Tất cả số vàng này đã được chế biến thành các loại trang sức như bông tai, nhẫn, dây chuyền… tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Kiểm tra tại hiện trường, công an phát hiện ổ khoá nhà không có dấu hiệu cạy phá Toàn bộ dữ liệu camera an ninh bị xoá sạch. Trên mái nhà có một lỗ thủng lớn (35x35cm), công an cũng phát hiện một cây kéo, một kềm cắt kim loại trên mái nhà bên cạnh nghi của kẻ gian để lại.

Đông Sơn