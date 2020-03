Tiếp tục xử lý nghiêm lái xe vi phạm nồng độ cồn

TP - Cục CSGT Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 và Luật Phòng, chống tác hại rượu bia. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, công an địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an và khuyến cáo của Bộ Y tế đảm bảo phòng chống dịch cúm Covid-19.