Tiết lộ bất ngờ về trưởng công an xã bắn chủ tịch UBND

Theo Bản án số 43, ngày 20/10/1998, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu (SN 1974, trú quán xã Nghi Quang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Thấu khai nhận, vào chiều 12/9/1998, tại hội trường UBND xã Nghi Quang có tổ chức một cuộc họp. Khoảng 15h cùng ngày, sau khi uống rượu say, Thấu đến trụ sở xã này và vào họp. Tại đây, Thấu chửi lãnh đạo xã và ném chai lọ khiến cuộc họp phải dừng lại. Lực lượng an ninh của xã đã phải can ngăn không cho Thấu tiếp tục gây rối. Tuy nhiên, Thấu không phối hợp mà có hành vi chống trả.

Bị lực lượng an ninh xã đưa về nhà nhưng đến 16h cùng ngày, Thấu tiếp tục đến trụ sở UBND xã gây rối, la hét làm cho cuộc họp tiếp tục bị hoãn. Công an xã Nghi Quang đã bắt giữ Thấu và giao cho Công an huyện Nghi Lộc xử lý.

Với tội danh trên, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc xử phạt Nguyễn Ngọc Thấu 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Quang - Phó Trưởng Công an xã Nghi Quang xác nhận thông tin về người bị Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc xử phạt 12 tháng tù treo năm 1998 trùng khớp với thông tin của ông Nguyễn Ngọc Thấu-Trưởng Công an xã Nghi Quang.

“Trước đây ông Thấu từng làm xóm trưởng, công an thường trực và giờ là Trưởng Công an xã Nghi Quang”, ông Quang cho biết thêm.

Trước đó, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết: Khoảng 15h ngày 9/11/2017, sau khi uống rượu, ông Nguyễn Ngọc Thấu – Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đã sử dụng công cụ hỗ trợ (súng bắn đạn cao su) được trang cấp gây nổ, làm ông Nguyễn Đình Thanh – Chủ tịch UBND xã bị thương.

Bệnh viện ĐK tỉnh Nghệ An cho biết, ông Thanh bị thương tích nhẹ và đã xuất viện trong đêm 9/11. Sáng ngày 10/11, các hoạt động của UBND xã Nghi Quang diễn ra bình thường.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở Công an huyện để điều tra theo quy định của pháp luật.

