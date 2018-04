Tìm việc qua trung tâm môi giới, 2 cô gái bị lừa vào quán cà phê kích

Công an huyện Trảng Bỏm, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ vụ việc liên quan đến hai cô gái trẻ bị bắt quả tang khi đang kích dục cho khách tại hai quán cà phê ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bỏm.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 04/4, tại quán cà phê Ánh Tuyền thuộc ấp Phú Sơn, do Nguyễn Văn Chung (SN 1989, quê xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra, phát hiện tại chòi số 03 có 01 nữ tiếp viên Nguyễn Thị L. (SN 1994, trú huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.



Đến 16h50 cùng ngày, tiếp tục kiểm tra quán cafe 789 thuộc ấp Phú Sơn do Trần Văn Hiệu (SN 1982, cùng quê xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, Công an huyện Trảng Bom phát hiện tại chòi số 05 có 01 nữ tiếp viên Trần Thị Tuyết N. (SN 1990, trú huyện Ninh Phước, Bình Thuận) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.



Làm việc với Công an, cả hai cô gái đều khai nhận trước đó đã tìm việc qua trung tâm môi giới việc làm và bị lừa vào 2 quán cà phê trên ép kích dục cho khách. Công an huyện Trảng Bỏm đã giải cứu 2 cô gái này và tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Công lý