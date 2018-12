'Tín dụng đen' hoành hành như xã hội đen

Đòi tiền, làm mù mắt “con nợ”

Ngày 18/10, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) khởi tố bị can Phạm Thị Ngọc Tuyết ở thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2016, chị Trần Thị Kim Ngọc (giấu chồng) vay của bà Tuyết 3 triệu đồng với lãi suất 30.000 đồng/ngày. Ngày 23/8, vợ chồng bà Tuyết đến nhà chị Ngọc đòi tiền lãi. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, bà Tuyết đã đánh chị Ngọc. Khi anh Sinh (chồng chị Ngọc) xông vào can ngăn thì bị bà Tuyết dùng vỏ chai bia đập bể, đâm vào mắt trái anh Sinh gây mù.