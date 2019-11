Tin mới nhất vụ nữ tài xế Mercedes gây tai nạn chết người ở Hà Nội

Quảng cáo

Ngày 20/11, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong, 5 phương tiện bị cháy rụi.

Thông tin ban đầu, hơn 7h cùng ngày, người phụ nữ điều khiển ô tô Mercedes GLC 250 màu đen mang BKS Hà Nội lưu thông đến khu vực cầu Hòa Mục hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ bất ngờ đâm trúng xe máy BKS 18D1-418.18 do anh Trần Văn Thới (SN 1991, quê Nam Định) điều khiển chở chị Phạm Thị Hồng Nhung (SN 2001, quê Cao Bằng); xe máy 18M1-2150 do anh Phạm Văn Út (SN 1991, ở Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển; 1 xe máy không BKS và 1 xe đạp điện chưa rõ người điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn làm một người phụ nữ tử vong tại chỗ, anh Út đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia còn chị Nhung bị chấn thương cột sống đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y. Ngoài ra, 5 phương tiện trong vụ tai nạn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1972, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) người được cho là lái ô tô Mercedes GLC 250 gây tai nạn đã đến Công an quận Cầu Giấy trình diện.

Một số người dân cho rằng, do lực lượng cảnh sát PCCC đã đến hiện trường chậm dẫn tới việc các phương tiện trong vụ tai nạn bị cháy rụi gây thiệt hại lớn về tài sản. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an quận Cầu Giấy cho biết, do vụ tai nạn xảy ra tại gần trụ sở Đội Cảnh sát PCCC&CNCH công an quận Đống Đa nên đơn vị này được điều động tới hiện trường vụ cháy trước và cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy cũng tới hiện trường sau đó.

Theo cán bộ Đội Cảnh sát PCCC quận Đống Đa - đơn vị chữa cháy tại hiện trường, ngay sau khi nhận được tin báo đơn vị đã nhanh chóng tới hiện trường vụ việc không chậm trễ. “Vào sáng cùng ngày đơn vị nhận được thông tin báo cháy trực tiếp từ người dân. Sau gần 10 phút đơn vị đã điều động 1 xe chữa cháy chuyên dụng, xe chỉ huy, xe téc cấp nước tới hiện trường dập lửa”- vị cán bộ cảnh sát PCCC cho biết.

Tuy nhiên, khi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, các phương tiện như ô tô, xe máy... đang bốc cháy dữ dội. Ngoài ra, thời điểm xảy ra cháy vào giờ cao điểm buổi sáng nên đường rất đông. Do đó, sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt, các phương tiện đã bị cháy trơ khung.

Thanh Hà