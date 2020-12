Tin mới vụ hỗn chiến kinh hoàng bằng súng và mã tấu trên QL91

TPO - Liên quan đến vụ dùng súng, mã tấu “hỗn chiến” trên quốc lộ 91, Công an huyện Thoại Sơn, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã đồng loạt ra lệnh truy tìm và giữ người khẩn cấp đối với trùm giang hồ Tèo 72 mục ruồi cùng các đồng phạm.