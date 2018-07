Tin mới vụ thi thể nữ phân hủy trong bao tải bị vứt ở rừng cao su

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 9 giờ ngày 21/7, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1984, ngụ xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản) đi làm trong lô cao su của gia đình tại tổ 4, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản thì phát hiện trong vườn có 1 tấm chiếu quấn bao xác rắn nên đi đến kiểm tra. Khi đến gần người này tá hỏa nhìn thấy 1 chân người lòi ra ngoài và bốc mùi hôi thối nên chạy đến Công an xã Tân Khai trình báo.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã Tân Khai và Công an huyện Hớn Quản triển khai lực lượng khoanh vùng để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh để tiến hành điều tra.

Khoảng 1 giờ sau đó, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng đã có mặt tại nơi phát hiện xác chết và tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi lập hồ sơ điều tra vụ việc.

Bước đầu xác định, nạn nhân là nữ giới, đã tử vong trước đó nhiều ngày nên đang phân hủy mạnh và biến dạng. Nạn nhan cao khoảng 1m57, tóc ngắn, chân mày xăm màu đen, hàm răng trên có 9 chiếc răng giả. Chưa xác định được danh tính của nạn nhân.

Tử thi trong bao tải. Hiện lực lượng Công an đang thông báo truy tìm tung tích nạn nhân và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Bình Phước cũng đề nghị Công an các huyện, thị xã trên địa bàn thông báo rộng rãi đến bà con nhân dân và tiến hành rà roát các trường hợp mất tích, bỏ nhà đi, hoặc các trường hợp nghi vấn có thể bị sát hại để phối hợp xác minh làm rõ.

Theo Thiếu tá Hồ Văn Thu, Phó Trưởng Công an huyện Hớn Quản, Công an huyện sẽ cung cấp thêm thông tin về đặc điểm, nhân thân và hình ảnh của nạn nhân sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi để tiếp tục phối hợp điều tra.

Ai biết thông tin về nạn nhân đề nghị liên hệ số điện thoại của điều tra viên Thu 0983979373 hoặc Vũ 0911465787 để phục vụ điều tra.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh