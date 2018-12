Tin mới vụ thượng úy công an tử vong trong ôtô đỗ ven đê sông Hồng

Ngày 5/12, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết qua điều tra, khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định vụ việc liên quan đến thượng úy công an M.X.T. (ngụ xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; công tác tại Công an TP Hà Nội) được phát hiện tử vong trong xe ô tô đỗ trên đê sông Hồng đoạn qua thị trấn Ngô Đồng (huyện Giao Thủy) không có dấu hiệu tội phạm và gia đình cũng có đơn xin không giải phẫu tử thi.

Trước đó, vào sáng ngày 1/12, khi đi trên đê sông Hồng đoạn đi qua địa bàn khu 4A (thị trấn Ngô Đồng), người dân phát hiện 1 chiếc xe ô tô hiệu Nissan màu trắng mang biển số Hà Nội 29C-xxx.xx đậu nhiều giờ trên đường đê không di chuyển, thấy có biểu hiện bất thường, trên ghế lái có người đàn ông bất động. Khi lực lượng chức năng mở cửa ô tô phát hiện người ngồi trên ghế lái đã tử vong, được xác định là anh anh M.X.T..

Khi lực lượng chức năng mở cửa xe ô tô, chiếc xe ô tô vẫn nổ máy, hệ thống cửa xe đều được chốt bên trong, xe không bật hệ thống điều hòa. Trên sàn phía sau ghế phụ có 1 bếp than tổ ong đang cháy dở, nhiều quần áo, giày dép và điện thoại để ở chế độ máy bay (không nghe gọi được).

Một vị lãnh đạo Công an thị trấn Ngô Đồng nhận định rất có thể nạn nhân đã có ý định tự tử nên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi đặt bếp than đang cháy trong xe, xe không bật điều hòa, chốt kín cửa và nổ máy ở chế độ garanti (mức ga nhỏ nhất nhưng động cơ không bị tắt máy).

Theo Người Lao Động