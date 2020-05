Tình tiết lạ vụ bí thư xã giết cháu, đốt xác định trục lợi bảo hiểm hàng chục tỷ

Quảng cáo

Tìm con trong vô vọng

Sáng 12/5, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Nho Linh, chú ruột của nạn nhân Trần Nho Vương (25 tuổi, trú xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) chua xót kể: "Ngày 4/5, nghe tin xe của ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư đảng ủy xã Liên Hà, Lâm Hà) bị cháy rụi trên Quốc lộ 28 (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, Đắk Nông), chúng tôi liên tục gọi điện thoại cho Vương nhưng không liên lạc được. Gia đình vội thuê xe chạy sang Đắk Nông tìm cháu nhưng khi đến nơi lại đúng vào lúc công an đang làm việc nên không ai được vào.

Sáng 6/5, gia đình mới được vào nhà nhưng không có đầu mối gì để tìm Vương. Lúc đó, chúng tôi vẫn đinh ninh ông Minh bị người khác giết hại rồi đốt xác và suy đoán rằng Vương ở gần chỗ ông Minh, có lẽ do biết chuyện gì đó nên bị kẻ thủ ác giết luôn để phi tang. Cha mẹ cháu Vương (ông bà Trần Nho Bất và Nguyễn Thị Ánh - PV) lặn lội băng rừng, trèo đèo tìm kiếm. Chị Ánh sợ rằng kẻ thủ ác đã sát hại con mình, vứt xác xuống đèo để phi tang nên quyết đi tìm khắp các đoạn đường đèo ở khu vực này".

Mãi cho đến chiều 10/5, khi Công an Đắk Nông phối hợp Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) khám xét nhà ông Minh, bố mẹ của Vương kinh hoàng nhận hung tin ông Minh vẫn còn sống, là nghi can của vụ án giết người đốt xác dựng hiện trường giả, còn con mình chính là người đã bị đốt cháy đen cùng chiếc ô tô. Người thân đã lập bàn thờ tạm cho Vương trong căn nhà cấp 4 ở xã Đan Phượng. Nhiều người tìm đến thắp hương, xót thương người xấu số. Bố mẹ của Vương bị sốc nặng, người mẹ ngất lịm, khóc hết nước mắt, không tiếp xúc với ai. Họ hàng phải thay mặt bố mẹ Vương tiếp khách.

“Anh chị tôi có 3 đứa con gồm 1 trai và 2 gái, trong đó Vương là anh cả. Vương rất hiền lành, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên suốt mấy tháng nay phải sang Đắk Nông làm thuê nhằm giúp đỡ bố mẹ. Cháu bị sát hại thương tâm như thế khiến gia đình bàng hoàng, đau xót. Mấy hôm nay, qua thông tin báo chí, nghe cháu Vương bị giết, gia đình lập bàn thờ nhỏ để nhang khói rồi chờ đợi mỏi mòn, cả đêm không ngủ được, mọi người trong gia đình đều mệt mỏi”, ông Linh ngậm ngùi.

Tình tiết lạ lọt tầm ngắm



Hiện toàn bộ các căn nhà, cửa hàng của gia đình ông Minh ở mặt tiền Tỉnh lộ 725 đều cửa đóng then cài. Theo người dân địa phương, sau khi tổ chức lễ an táng cho ông Minh được 2 ngày, bà N.T.H (vợ ông Minh) đã nhập viện chữa bệnh, hai người con của họ đang học lớp 7 và lớp 10 được gửi cho ông bà nội ngoại nuôi dưỡng.

Khi xã Liên Hà và gia đình tổ chức đám tang cho ông Minh, nhiều người dân và cán bộ của huyện Lâm Hà, xã Tân Hà (nơi ông Minh từng làm Chủ tịch UBND xã) và xã Liên Hà (nơi ông Minh đương chức Bí thư Đảng ủy xã) đến phúng điếu. Đám tang được tổ chức ngày 6/5 nhưng đến chiều 10/5, khi cơ quan chức năng khám xét nhà ông Minh, thùng tiền phúng điếu vẫn còn nguyên, chưa được “khui” ra khiến những người chứng kiến cuộc khám xét không khỏi ngạc nhiên, thắc mắc.

Một số người nêu ý kiến: “Phải chăng bà N.T.H biết trước đám tang người xấu số không phải chồng mình?”. Được biết, các điều tra viên cũng rất chú ý đến chi tiết này. Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trong vụ giết người, đốt xác nhằm tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm này, ông Minh phạm tội một mình hay có đồng phạm.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an Đắk Nông cho thấy, vì nợ khoảng 10 tỷ đồng nên ông Minh mua gói bảo hiểm, đóng mức phí trên 200 triệu đồng/năm và được bảo vệ lên đến 18 tỷ đồng, nếu xảy ra rủi ro về tính mạng và sức khỏe. Minh lên kế hoạch đào mộ tìm xác người ở nghĩa trang xã Quảng Khê để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình, nhưng bất thành. Tiếp đó, ra tay sát hại cháu vợ (anh Trần Nho Vương) rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, nói rằng, ý đồ trục lợi bảo hiểm của đối tượng Minh bằng cách giết người thay mình đã chết để vợ con được hưởng số tiền bảo hiểm lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. “Đặc biệt, kẻ chủ mưu còn nghĩ rằng nếu mình chết, các chủ nợ sẽ không đòi (mình) nữa”, đại tá Mười nói.

Như tin đã đưa, sáng 4/5, trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’long (Đắk Nông), người dân phát hiện xe ôtô bán tải bị cháy, bên trong có một thi thể người không còn nguyên vẹn. Ngày 10/5, Công an Đắk Nông bắt giữ Minh khi ông này đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài (Bình Phước). Tại cơ quan công an, Minh khai nhận giết anh Vương để được công ty bảo hiểm thanh toán số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Minh (SN 1971, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người. Huyện ủy Lâm Hà cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông này.

Ngay sau khi khởi tố bị can, Công an tỉnh Đắk Nông đã làm việc với gia đình anh Trần Nho Vương, bàn giao giấy tờ, trao trả hài cốt anh Vương cho gia đình đưa về quê (xã khác) an táng.

Kim Anh - Vũ Long