Tổ chức 'xe ôm' đón đưa người tới sới bạc sát phạt

Chiều 3/5, Công an Thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 11 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong số đó, công an xác định Trần Văn Tự (SN 1989) là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc.

Hương Chi