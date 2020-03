Tổ trưởng dân phố bị đâm chết khi đang sửa xe

Quảng cáo

Theo thông tin từ cơ quan chức năng quận Ngô Quyền lúc sáng nay (11/3), Công an quận này đang điều tra vụ án mạng ra trên địa bàn trước đó.



Cụ thể, theo một số người dân sinh sống gần hiện trường vụ án cho biết, vào khoảng 9h sáng ngày 10/3, ông B., tổ trưởng tổ dân phố 18, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền trong đang ngồi sửa xe tại khu vực thuộc tỏ dân phố này thì bất ngờ bị một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đi tới và lấy dao của một hàng bán thịt lợn gần đó đâm chết.



Đối tượng gây án là người cùng địa bàn quận Ngô Quyền, đã xuất hiện và thường hay ngồi tại khu này nhiều ngày nay. Sau khi đoạt mạng người, đối tượng đến công an phường đầu thú.



Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Gia Viên đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an quận Ngô Quyền để phối hợp thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.



Công an quận Ngô Quyền đã vào cuộc điều tra, bước đầu xác định nghi phạm có biểu hiện tâm thần.

Theo Dân Trí