Tòa lý giải việc không còng tay bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa

Ngày 14/11, tại TAND tỉnh Phú Thọ, phiên xử sơ thẩm các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bước sang ngày làm việc thứ 3 với việc xét hỏi các bị cáo.

Vụ án có 92 bị cáo trong đó có 85 người tại ngoại, 7 người bị bắt giam gồm bị cáo Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50; Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty CNC; Phan Sào Nam - GĐ Cty VTC trực tuyến...

Các bị cáo bị tạm giam nói trên đều không bị còng tay tại tòa và thậm chí khá thoải mái khi tiến vào khoảng sân rộng hơn 1.000m2 là khu vực xét xử.

Về việc không còng tay các bị cáo, thẩm phán Vũ Văn Tuấn - Phó Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ cho rằng HĐXX các vụ án phải yêu cầu không còng tay các bị cáo trong thời gian xét xử vì họ chưa được chứng minh là có tội.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa bước từ "xe thùng" xuống sân tòa án.

Với lực lượng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, theo ông Tuấn, cũng sẽ không có tình trạng bỏ trốn hoặc gây mất trật tự ảnh hưởng tới an ninh phiên tòa. Việc lực lượng công an dẫn giải các bị cáo tới tòa phải còng tay vì nguy cơ này có thể xảy ra.

Cũng không có quy định bắt buộc còng tay bị cáo tại tòa, điều này phù hợp xu hướng tố tụng và tư pháp hình sự nhân văn của các nước tiên tiến, thậm chí tại một số nước, bị cáo không bị còng tay trên đường dẫn giải. Tuy nhiên, ông Tuấn không cho biết việc còng tay hoặc xích chân các bị cáo có được ghi rõ trong kế hoạch hay không.

Ngoài ra, tại tòa, các bị cáo trong vụ đánh bạc này được tự do lựa chọn quần áo, trang phục. Một số bị cáo trong các vụ án khác đều mặc “đồng phục” nhưng không được phép xem đó là áo tù. “Các bị cáo đều bình đẳng trước pháp luật” - lãnh đạo TAND tỉnh Phú Thọ nói.

Tùng Duy - Như Ý - Xuân Ân