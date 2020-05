Toà phúc thẩm buộc Bách Đạt An phải giao đất, hàng trăm khách reo hò trước cổng toà

Chiều tối ngày 15/3, xô xát đã xảy ra tại vùng 3 dự án khu đô thị Bách Đạt 1, khu đô thị 7B mở rộng và Hera Complex Riverside (ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do Cty Bách Đạt An làm chủ đầu tư, Cty Hoàng Nhất Nam là đơn vị phân phối. Một số người đã bị thương, công an địa phương phải vào cuộc.