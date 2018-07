Toàn cảnh phiên xét xử, tuyên phạt Vũ “nhôm” 9 năm tù

Trước đó, tháng 12/2017, Cơ quan ANĐT - Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Khi khám xét nhà riêng ở Đà Nẵng, ông Vũ không có mặt ở nơi cư trú do đó, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy nã đối với Vũ. Ngày 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu vì vi phạm Luật di trú. Hai ngày sau, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Liên quan đến Vũ “nhôm” ngày 17/4, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có quyết định khởi tố 7 bị can. Trong số này, ông Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó tổng cục trưởng Tình báo, Bộ Công an và ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an cùng bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Ông Trần Văn Minh (63 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011-2014), bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai”. 3 bị can khác bị khởi tố để điều tra hành vi “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai gồm: ông Nguyễn Điểu (60 tuổi - nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng); Trần Văn Toán - nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương - Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng.