Tội ác trời không dung, đất không tha

Bắt cóc để đòi tiền mua ma túy



VKSND tỉnh Điện Biên đã ra cáo trạng truy tố các bị can Bùi Văn Công (SN 1975), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1993), Phạm Văn Dũng (SN 1972), Cầm Văn Chương (SN 1974), Vì Văn Toán (SN 1982), Vương Văn Hùng (SN 1984, cùng ở Điện Biên) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2019, Toán gặp Vương Văn Hùng (là người quen khi chấp hành án tù) nhờ đòi giúp 300 triệu đồng bà Trần Thị Hiền (SN 1975, ở huyện Điện Biên) nợ mình khi “mua chịu” ma túy. Biết việc, Bùi Văn Công xin tham gia vì bà Hiền cũng nợ mình 30 triệu đồng khi mua 2 bánh heroin. Công đã rủ thêm Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả đến bàn bạc. Khi Toán nói muốn bắt bà Hiền, Công cho rằng cần bắt con gái của bà.



Toán đồng ý và giao Vương Văn Hùng xuống chợ mua gà, lừa con gái bà Hiền tới khu vực phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ) để cả nhóm ra tay. Sáng 30 Tết Âm lịch (ngày 4/2), Hùng đưa Công một côn nhị khúc bằng kim loại sau đó xuống chợ Mường Thanh, xin số điện thoại của chị Cao Mỹ Duyên (SN 1997, con gái bà Hiền) và đặt mua gà. Tối cùng ngày, chị Duyên chở 13 con gà tới chỗ Hùng hẹn trước nhưng khi đang cúi xuống đã bị Công dùng côn siết cổ đến ngất đi rồi cho lên xe chở về nhà.

Trong khi đó, Vương Văn Hùng mang gà về cho cậu ruột của mình, phi tang xe máy, đồ đạc nhưng giữ lại điện thoại của chị Duyên để đưa cho Toán. Bị can này khai, khi chị gái nạn nhân gọi tới, Toán yêu cầu gặp bà Hiền rồi đòi nợ nhưng bị trả lời: “Chúng mày làm thế tao sẽ không trả tiền, chúng mày không thả con gái tao ra tao sẽ báo công an”. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, cả bà Hiền và cô con gái đầu đều không thừa nhận nói chuyện điện thoại với Toán.



Người vợ chứng kiến mọi tội ác



Phần chị Duyên, nạn nhân bị đưa vào nhà Công liền tỉnh dậy, vùng chạy nhưng bị bắt, trói chân tay lại. Công cũng chỉ đạo anh em Lả, Hùng đưa nạn nhân vào buồng ngủ để lát sẽ quan hệ tình dục do phòng khách có bàn thờ, không thể “hành sự”. Trong thời gian từ ngày 4 - 6/2, các bị can Công, Lả, Lường Hùng, Vương Hùng, Chương, Nhiệm đã xâm hại chị Duyên nhiều lần, nhất là khi chúng sử dụng ma túy. Thậm chí, Công rủ thêm Phạm Văn Dũng (anh ruột của Nhiệm) tới nhà, nói “chiêu đãi” nhưng thực chất tới hãm hiếp cô gái.

Mùng 2 Tết (ngày 6/2), chị Duyên mới được cho ăn nhưng lúc này, nạn nhân đã quá yếu trong khi bà Hiền vẫn chưa trả tiền nên nhóm cầm thú tìm cách giải quyết. Bị can Nhiệm đề nghị đưa cô gái đi cấp cứu nhưng bị Công gạt đi, nói như vậy không khác đi báo công an. Cùng với lời nói, Công đưa tay lên làm động tác bóp cổ còn Vương Văn Hùng làm hành động cứa cổ. Đêm cùng ngày, nhóm tội phạm sát hại nạn nhân rồi đưa thi thể vứt tại một căn nhà hoang, Công và Toán dặn cả nhóm về ăn Tết như bình thường, công an có hỏi cũng không được nói và ai bị bắt phải tự chịu.

Ngoài ra, Công còn dặn vợ sáng sau phải vờ phát hiện thi thể, báo hàng xóm và cơ quan chức năng để đánh lạc hướng điều tra. Cũng theo cáo trạng, Bùi Thị Kim Thu biết rõ việc chồng và các đồng phạm bắt giữ, xâm hại chị Duyên. Thu còn nhiều lần đứng trong bếp, buồng ngủ nhìn trộm nhóm người đang hãm hiếp tập thể cô gái. Tuy vậy, bị can này không hề ngăn cản và chỉ một lần duy nhất khi thấy chồng đòi quan hệ với nạn nhân, Thu yêu cầu đưa ra phòng khách vì phòng ngủ là “buồng hạnh phúc” của mình.

Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đã trả bà Trần Thị Hiền 9 con gà và hiện đại diện của nạn nhân chưa đưa yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, ngày mai (27/11) bà Hiền sẽ hầu tòa về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” cùng nhóm Toán, Công, Lường Văn Hùng.





Xuân Ân