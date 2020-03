Tội phạm ma túy ôm 6 khẩu súng cố thủ trong nhà

Quảng cáo

Chiều ngày 10/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Đắk Song và Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ đối tượng Phan Văn Phiên (SN 1981, trú tại xã Nâm N’jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Qua công tác nghiệp vụ, khoảng 10h sáng ngày 08/3/2020, lực lượng Công an triển khai, tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Văn Phiên tại nhà riêng. Quá trình bắt giữ, đối tượng Phiên đã cố thủ trong nhà cùng với nhiều vũ khí nóng.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phiên



Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, đến hơn 11h trưa cùng ngày, đối tượng Phan Văn Phiên đã ra đầu hàng. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, lực lượng Công an thu giữ được 5 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng tự chế, 3 gói heroin, 1 gói ma túy dạng đá và hơn 100 triệu đồng. Trước tình hình này, Công an tỉnh Đắk Nông, các đơn vị chức năng đã chủ động, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng và người dân.

Số hàng nóng tại nhà đối tượng phiên



Trần Khắc Bảy khai nhận, toàn bộ số ma túy trên được Phan Văn Phiên thuê Bảy gặp Nguyễn Cảnh Vinh (tên thường gọi là Vị, SN 1973 trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) nhận để mang ma túy vào Đắk Nông giao cho Phiên.



Ngày 3/3/2020, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Khắc Bảy về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Mở rộng vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSĐTTP về ma túy đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Cảnh Vinh.



Đến ngày 8/3/2020, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Cảnh Vinh về tội mua bán trái phép chất ma túy.



Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 26/2/2020, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang đối tượng Trần Khắc Bảy (SN 1983, trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành) đang vận chuyển 4 bánh heroin, 3 kg ma túy đá.

Theo Dân Trí