Trách nhiệm vụ Mobifone mua AVG: Chuyên gia nói về 'chính sách hình sự đặc'

Một số thẩm phán, luật sư nêu ý kiến như trên, khi được hỏi quanh việc cơ quan điều tra có đề nghị khi truy tố, xét xử sẽ áp dụng chính sách hình sự đặc biệt với bị can Phạm Nhật Vũ -nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Sau gần 18 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Trong đó, cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng bị can Lê Nam Trà – Cựu chủ tịch và Cao Duy Hải – nguyên TGĐ Mobifone bị khởi tố 2 tội “Vi phạm quy định...” và “Nhận hối lộ”.