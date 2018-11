Trai làng hiếp dâm phụ nữ ngoại quốc

Bị cáo Tuân (đang tại ngoại) đã có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án. Người bị hại, chị Urban A (SN 1989, quốc tịch Belarus) vắng mặt, đồng thời có giấy ủy quyền cho chồng là anh Phùng Ngọc V (SN 1982, ở TP Vĩnh Yên) là đại diện hợp pháp cho bị hại. Nhưng vì công việc làm ăn, hiện hai vợ chồng anh V đang ở nước ngoài nên không có mặt để tham dự phiên tòa.Sau khi nghe ý kiến của các luật sư và VKS, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét thấy cần mời thêm phiên dịch trong vụ án này theo đề nghị của các luật sư để làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án. Do vậy, HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa.Theo cáo trạng, vợ chồng chị A sinh sống và làm việc tại Belarus. Đầu năm 2018, 2 vợ chồng về Việt Nam ăn Tết. Khoảng 20h ngày 16/3/2018, thấy chị A đi dạo ngoài đường, Tuân dùng tay ra hiệu rủ đi uống bia và hát karaoke. Do hết phòng, chị A ra hiệu cho Tuân là muốn về nhà.Tuy nhiên, khi ra khỏi quán thì Tuân chở chị A quay trở lại khu vực cánh đồng. Tại đây, Tuân đã sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với chị A. Thỏa mãn thú tính, Tuân lên xe máy bỏ chạy, để mặc chị A ở lại một mình giữa cánh đồng. Chị A gọi chồng tới đón và đến công an phường trình báo sự việc.

Theo Pháp luật Việt Nam