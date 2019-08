Trần tình của nữ đại úy ‘đại náo’ sân bay Tân Sơn Nhất

Quảng cáo

Tiểu ra máu, đau bụng quằn quại vì SỎI THẬN TO NHƯ QUẢ TÁO, bà Vân đã áp dụng cách này!

Tạm đình chỉ nữ đại úy 30 ngày



Liên quan tới clip gây rối ở Sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận vừa qua, ngày 23/8, lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết, người phụ nữ mặc áo đen trong clip có hành vi chửi bới nhân viên hàng không được xác định là đại úy Lê Thị Hiền (SN 1983), cán bộ Đội CSGT-TT thuộc quận Đống Đa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 22/8 đơn vị đã có văn bản gửi Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị đình chỉ 30 ngày đối với đại úy Hiền. Đồng thời yêu cầu nữ cán bộ tường trình lại vụ việc.

Trong văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa bước đầu xác định, thái độ, lời nói, cử chỉ của đại úy Hiền đã vi phạm quy tắc ứng xử của công an nhân dân.

Sau khi yêu cầu, đại úy Hiền đã có tường trình vụ việc. Theo đó, chủ nhật ngày 11/8, chị Hiền có bay từ TP HCM về Hà Nội. Trong quá trình làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên đã xảy ra vãi vã với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không.

Trưa 23/8, lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị đã chính thức ra quyết định đình chỉ 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh nữ đại úy trong video đăng trên mạng xã hội.

Nữ đại úy công an nói gì?

Cũng trong sáng 23/8, tại Đội CSGT-TT Công an quận Đống Đa, nữ đại úy Lê Thị Hiền cho biết, mình bị oan, bị hiểu sai sự thật và video clip không thể hiện từ đầu buổi check-in vé dẫn đến bức xúc sau đó. Video này đã bị cắt ghép, chỉnh sửa.

Chị Hiền chia sẻ, ngày 11/8 chị vào check-in vé, bế con nhỏ trên vai. Do con gái ngó vào máy vi tính của nữ nhân viên hàng không đang làm thủ tục check-in nên bị nữ nhân viên hàng không nhắc nhở, xúc phạm.

Sau khi nhắc nhở, con gái chị tiếp tục thò đầu vào máy tính của nhân viên check-in nên bị nữ nhân viên này có lời lẽ xúc phạm.

“Tôi xin cô nhân viên check-in rằng con tôi ốm, cho cháu ghế trên nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Chỉ có hàng ghế số 35, đi được thì đi, không đi được thì thôi”, đại úy Hiền nói.

Cũng theo đại úy Lê Thị Hiền, sau đó, khi gửi hành lý chị không được nhân viên báo “thừa 3kg” nhưng hướng dẫn đóng lại hành lý. Chị xin tách vé, vì con ốm phải bế con nên không thể xách nhiều đồ, nhưng không được nhân viên check-in đồng ý và dẫn tới mâu thuẫn.

"Mọi người không biết nhân viên hàng không đã chửi mẹ con em. Sự việc diễn ra 10 ngày, xong rồi, bỗng video lại xuất hiện như thế. Tôi mong muốn sự việc được làm sáng. Tôi đồng ý quan điểm sai đến đâu thì xử lý đến đó. Tuy nhiên, tại sao các bạn đã photoshop để lăng mạ sỉ nhục tôi", chị Hiền bức xúc.

Minh Đức - Nguyễn Hoàn