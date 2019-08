Trần tình của thầy hiệu phó bị lộ ảnh 'nóng' trên email của trường

Quảng cáo

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 14/8, ông Trần Xuân Phương - Phó chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra (UBKT) huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) cho biết, hiện chi bộ Trường THCS và THPT T.T đã có báo cáo việc bỏ phiếu để có hình thức xử lý nhưng số phiếu không tập trung. Trong tuần tới, UBKT sẽ họp, kết luận và đưa ra hướng xử lý.

Theo tường trình của Phó Hiệu trưởng T.Q.T - người lộ ảnh "nóng" cho biết, bản thân có sử dụng điện thoại di động thông minh được mua từ 4 năm trước và trong điện thoại địa chỉ email trường, email cá nhân, zalo, facebook… chụp rất nhiều hình ảnh và các đoạn clip chủ yếu trong các sinh hoạt hàng ngày.

Vào ngày 12/4, lúc làm việc tại trường, cô N.T.H.T - Hiệu trưởng gọi ông T. vào văn phòng xem những hình ảnh có trong điện thoại của ông, trong đó, có những hình ảnh nhạy cảm bán khỏa thân mà cô Thảo đã in ra sẵn và báo công an. Có khoảng 8 giáo viên trong trường đã xem và kí xác nhận vào biên bản với lí do: “Phát hiện hình ảnh khiêu dâm trên mail trường”.

“Khi phát hiện những hình ảnh đó sao hiệu trưởng không mở máy tại phòng mình mà chỉ đạo giáo viên khác mở máy văn phòng lên google ảnh lấy những hình ảnh và tự in ra cho nhiều người xem khi chưa được sự đồng ý của tôi” – ông T. nói.

Đồng thời ông T. thừa nhận, những hình ảnh bán nude của mình do chính ông chụp trong phòng tắm tại nhà riêng bằng điện thoại và đã xóa đi nhưng không hiểu sao lại xuất hiện trên email trường.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Vĩnh Thạnh đến trường làm việc và niêm phong, thu giữ điện thoại của ông T. Đồng thời, hiệu trưởng cũng báo cáo vụ việc lên UBKT huyện Vĩnh Thạnh.

Ông T. cho rằng, đây là email chung của trường, không chỉ ông mà hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng khác cũng có thể truy cập sử dụng để nhận những thư công khai. Đồng thời, sau khi bị lộ ảnh nhạy cảm, ông T. không còn vào được email của trường nữa.

Ngày 19/4, UBKT huyện Vĩnh Thạnh mời ông T. lên làm việc và yêu cầu ông tường trình lại sự việc. Sau đó, trong cuộc họp tại trường, hiệu trưởng đề nghị hình thức kỉ luật đối với ông T. Tuy nhiên, chưa có kết luận rõ ràng vụ việc nên đa số các giáo viên trong trường không đồng ý đề nghị trên.

Vào ngày 3/5, trong cuộc họp Chi ủy, hiệu trưởng không phân công phụ trách công tác cơ sở vật chất nhà trường cho ông T. nữa, mà giao cho Bí thư Đoàn trường kiêm nhiệm. Đến ngày 3/6, ông T. có làm biên bản đề nghị hiệu trưởng giải thích rõ tại sao không đánh giá viên chức đối với ông. Nhưng không nhận được bất kì câu trả lời nào.

“Bản thân tôi bây giờ rất áp lực và khổ tâm. Tôi không hề có động cơ hay mục đích gì, cũng không đăng tải hình ảnh của mình lên tài khoản google của trường; mong cơ quan chức năng sớm có kết luật rõ ràng vụ việc này” – ông T. chia sẻ.

Riêng cô hiệu trưởng cho rằng, mình đã làm đúng quy trình. Hiện tại, nhà trường đang chờ kết luận từ các cơ quan cấp trên để có hướng xử lý tiếp theo.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, vụ việc xảy ra tại trường Trường THCS và THPT T.T đúng sai như thế nào vẫn chưa thể kết luận được. Hiện, Sở đang tiến hành thành lập đoàn kiểm tra và sẽ đến trường xác minh từng nội dung cụ thể.

Kim Hà