Trao trả gần 400 người vận hành trung tâm cờ bạc ở Hải Phòng cho Trung Quốc

Bộ Công an, Công an Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc để chuẩn bị bàn giao nhóm đối tượng vận hành trung tâm đánh bạc tại khu đô thị Our City.

Nguồn tin của PV cho biết, sáng nay, Ban chuyên án đã họp tại TP Hải Phòng thống nhất sẽ dẫn độ bằng đường bộ gần 400 người vi phạm để bàn giao lại cho phía công an Trung Quốc.

Khu đô thị Our City bị bao vây để điều tra trung tâm cờ bạc do người Trung Quốc vận hành.

Việc bàn giao nhóm đối tượng liên quan đến trung tâm cờ bạc qua mạng tại Our City được dựa vào nhiều điều kiện. Cụ thể, trung tâm cờ bạc vừa bị triệt phá là do người Trung Quốc lập nên và cho chính công dân của họ tham gia.

Công dân Trung Quốc đang sinh sống tại bản địa tham gia đánh bạc dưới các hình thức như cá cược thể thao, chơi xổ số, lô tô, đua xe, game... thông qua đường dây của tổ chức này.

Nhóm đối tượng được thuê vận hành trung tâm cờ bạc còn trẻ.

Chúng đặt hàng trăm thiết bị và thuê cùng một lúc gần 400 người vận hành cho hàng triệu tài khoản tham gia đánh bạc.

Những canh bạc tiền tỷ được giao dịch trên mạng bởi một trung tâm quy mô tầm cỡ đã được hình thành tại khu đô thị Our City.

Như vậy, tại Hải Phòng chỉ là nơi đặt các thiết bị công nghệ để vận hành đường dây đánh bạc do người Trung Quốc điều hành. Cả những người chơi bạc, tham gia cá độ hoàn toàn là công dân Trung Quốc.

Gần 400 người Trung Quốc bị tạm giữ.

Mặt khác, theo hiệp ước ký kết giữa hai nước về tư pháp, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của công an Trung Quốc.

Ban chuyên án nhận định, đây là một tổ chức lớn cho thấy dạng tội phạm công nghệ cao ngày một tinh vi. Chúng sang Việt Nam dưới dạng đi du lịch, lao động để vận hành tổ chức đánh bạc quy mô cho công dân trong nước. Việc này sẽ hạn chế được sự kiểm soát của cả công an Việt Nam và công an Trung Quốc.

Nhóm người này khai là được thuê sang Hải Phòng để làm việc.

Như đã thông tin, khoảng 14h chiều 27/7, gần 1.000 chiến sỹ cảnh sát tinh nhuệ đã bao vây, đột kích khu đô thị Our City, tại Km6, đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Một cuộc khám xét lớn đã được thực hiện trên 100 phòng ở của khu đô thị. Gần 400 người Trung Quốc tham gia đường dây cờ bạc đã bị công an tạm giữ.

Sẽ bàn giao các đối tượng lại cho phía Công an Trung Quốc xử lý.

Xác minh ban đầu từ cơ quan điều tra, số tiền mà tổ chức cờ bạc này đã giao dịch trên hệ thống là trên 3,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 12 nghìn tỷ đồng Việt Nam.

Vietnamnet