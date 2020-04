Trích xuất camera điều tra vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ chung cư tử vong

Quảng cáo

Ngày 6/4, Công an huyện Nhà Bè phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của tiến sĩ Bùi Quang Tín - giảng viên trường đại học Ngân hàng TPHCM.



Trước đó, chiều tối người dân ngụ tại chung cư New Sài Gòn trên địa bàn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM nghe tiếng động ở khu vực giếng trời tại tầng trệt sảnh D2 nên chạy ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động.

Ngay sau đó, vụ việc được báo cho Ban quản lý chung cư và Công an huyện Nhà Bè. Lực lượng chức năng có mặt sau đó tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc.

Các căn hộ chung cư có cửa sổ ban công hướng ra giếng trời.

Nạn nhân được xác định là tiến sĩ Bùi Quang Tín, giảng viên đại học Ngân Hàng TPHCM. Theo đại diện Ban quản lý chung cư, ông Tín là bạn của một cư dân trong khu căn hộ, việc ông Tín lên căn hộ có chủ căn hộ bảo lãnh và bảo vệ có ghi sổ sách.

Do chung cư có camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh và sảnh hành lang tầng trệt nên Công an đã trích xuất hình ảnh camera để điều tra vụ việc.

Ngô Bình