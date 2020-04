Trích xuất dữ liệu điện thoại tìm nguyên nhân tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Quảng cáo

Sáng nay (23/4), luật sư Nguyễn Văn Quynh- Đoàn luật sư TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Tín cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang đẩy nhanh việc điều tra tìm nguyên nhân ông Tín tử vong.



Theo luật sư Quynh, lực lượng chức năng thông tin, sẽ trích xuất tìm dữ liệu từ email, Zalo và điện thoại của ông Tín để phục vụ điều tra. “Phía công an cho biết đang tạm giữ 2 điện thoại của ông Tín. Đây là 2 điện thoại mà ông Tín mang theo trước khi xảy ra vụ việc và công an sau đó đã thu giữ tại hiện trường” – Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho hay.

Cũng theo ông Quynh, quá trình trích xuất dữ liệu, phía công an mời gia đình cùng luật sư chứng kiến.

Như Tiền Phong đưa tin, từ tố giác của công dân gửi Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có nội dung: khoảng 17h30 ngày 5/4, công dân này đang có mặt ở chung cư New Sài Gòn (ấp 5 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) thì nghe một tiếng động lớn tại khu vực giếng trời thông với tầng hầm. Khi tới kiểm tra, người này phát hiện ông Bùi Quang Tín đã tử vong tại khu vực giếng trời, nghi do rơi từ trên cao xuống.

Cơ quan CSĐT công an TPHCM căn cứ điều 35, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự đã tiến hành điều tra, xác minh nội dung tố giác của công dân, CA huyện Nhà Bè cũng tiến hành giải quyết bước đầu và sau đó chuyển toàn bộ vụ việc lên CA TPHCM.

Trước đó, vào ngày 5/4, ông Bùi Quang Tín được ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế-Trường ĐH Ngân hàng TPHCM) mời tới nhà tại căn hộ ở chung cư New Sài Gòn ăn cơm cùng một số cán bộ chủ chốt của trường.

Những cán bộ được mời tới nhà ông Dũng gồm: ông Bùi Hữu Toàn, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng; ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng phòng phòng Tư vấn tuyển sinh và Phát triển thương hiệu; ông Lê Trung Nhân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế; ông Ông Văn Năm, Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng; ông Phùng Văn Ứng, Phó khoa Lý luận chính trị; ông Bùi Quang Tín, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh và một người tên Nguyên, giảng viên thỉnh giảng của trường.

Khoảng 12h30 mọi người có mặt tại nhà ông Dũng ăn cơm và dùng hết 12 chai bia và 3 chai rượu mạnh. Đến khoảng 16h, bữa ăn kết thúc, khách mời lần lượt ra về và chỉ còn ông Trung, ông Tín và ông Dũng ở lại nói chuyện.

Đến 17h cùng ngày, ông Dũng do có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà và có dặn hai ông Trung và ông Tín nhớ đóng cửa khi ra về. Tuy nhiên, khoảng 20 phút sau, khi ông Dũng đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại ông Trung báo ông Tín đã tử vong nên lập tức quay xe về.

Công an huyện Nhà Bè và CA TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường. Vào 20h ngày 5/4, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Thi thể ông Tín được đưa đến Bệnh viện huyện Nhà Bè phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Viện KSND TPHCM và Cơ quan CSĐT CA TPHCM sau đó cũng tiến hành khám nghiệm lại hiện trường. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CA TPHCM điều tra, làm rõ.

