Triệt phá đường dây cờ bạc quy mô 2.000 tỷ qua mạng

TP - Ngày 8/7, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50-Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45-Bộ Công an) và Công an TPHCM triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô 2.000 tỷ đồng trên trang mạng M88 (ww.m88gin.com).