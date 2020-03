Triệt phá đường dây đánh bạc trăm tỷ kiểu game 'Nổ hũ'

Quảng cáo

Thông tin ban đầu được biết đó, Công an huyện Tĩnh Gia đã điều tra, xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức chơi game bài "Nổ hũ" do Lường Tuấn Vũ (SN 1991) ở phường An Hưng, Thành phố Thanh Hóa cầm đầu.

Sau khi triệu tập Lường Tuấn Vũ và các đối tượng liên quan lên làm việc, cơ quan công an xác định: Thông qua việc tìm hiểu trên mạng Internet, Vũ biết đến game đánh bạc "Nổ hũ" nên đã lập tài khoản game, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán "Nổ" - Đây là đơn vị tiền ảo tính toán được - thua khi đánh bạc.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hoá Sau khi người chơi nạp trực tiếp thẻ cào điện thoại hoặc mua lại từ các đại lý bán "Nổ" thông qua giao dịch ngân hàng, họ có thể truy cập tài khoản, chọn hình thức đánh bạc và bắt đầu tham gia trò chơi. Người chơi có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ tháng 6/2019 đến khi bị bắt, Vũ đã đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong cả nước đánh bạc với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố bị can đối với 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Trong đó có 12 đối tượng ở Thanh Hóa, 9 đối tượng còn lại đều ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An và Hà Tĩnh. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Hoàng Lam