Triệt phá đường dây ma túy từ TP HCM về Vũng Tàu tiêu thụ

Ngày 18/8, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây chuyên mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ TP HCM về Vũng Tàu tiêu thụ.



Cầm đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Quốc Hải (tức Hải "đen"; 47 tuổi, ngụ đường Nguyễn Bảo, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu).

Theo cơ quan công an, cuối tháng 4-2018, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an TP Vũng Tàu phối hợp với công an các phường phát hiện đường dây mua bán ma túy tổng hợp với số lượng lớn. Sau 4 tháng lập chuyên án 418M để đấu tranh, cơ quan điều tra xác định Hải là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Để qua mắt cơ quan điều tra, Hải giao đàn em cất giữ ma túy và giao dịch với người mua. Từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 8-2018, nhiều đàn em của Hải và các đối tượng là mắt xích chuyên tiêu thụ ma túy do Hải cung cấp đã bị công an TP Vũng Tàu bắt giữ.

Số ma túy mà Hải mang về Vũng Tàu tiêu thụ. Trưa 15/8, nắm được thông tin Hải dùng ô tô riêng chở ma túy về Vũng Tàu, các trinh sát được lệnh giám sát đối tượng. Chiều cùng ngày, Hải mang ma túy giao cho đàn em là Nguyễn Mạnh Quân tại nhà riêng ở đường Nguyễn Bảo, TP Vũng Tàu thì bị công an bắt giữ.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 20 viên thuốc lắc, 2 gói ma túy dạng khay có trọng lượng 3 gam, 2 gói ma túy đá có trọng lượng 7 gam. Tiếp tục khám xét ô tô của Hải, cơ quan công an phát hiện một túi xách bên trong chứa 2 gói ma túy có trọng lượng 2,2 kg. Hải khai đây là phôi dùng để pha trộn vào ma túy tổng hợp.



Sau khi chuyên án thành công, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã thưởng "nóng" 5 triệu đồng cho Ban chuyên án 418M Công an TP Vũng Tàu vì đã có thành tích trong công tác đấu tranh, phát hiện, bắt giữ vụ án ma túy lớn trên địa bàn.

Theo Người Lao Động