Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Chiều 25/4, lực lượng Công an 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang đã bắt quả tang đối tượng La Thị Kiểu (50 tuổi, ngụ xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi, ngụ ấp An Thịnh, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Hoàng Thành (28 tuổi, ngụ xã Thuận Yên, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện Công an tỉnh An Giang đã bàn giao đối tượng và tang vật trong vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Kiểu cùng tang vật - Ảnh: CA cung cấp. Ngày 24/4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Kiểu sang Campuchia nhận ma túy để vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, lực lượng Công an 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang đã phối hợp triển khai kế hoạch bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 17h20 cùng ngày, Kiểu đến một căn nhà tại ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ các đối tượng gồm: La Thị Kiểu, Nguyễn Thị Hạnh và Đặng Hoàng Thành và thu giữ 2kg ma túy đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiểu tại ấp Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang ngay trong đêm, phát hiện 38 bọc ma túy đá; 01 bọc nilon chứa viên nén màu vàng và nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan Công an, Kiểu khai nhận, khoảng 12 giờ cùng ngày, đối tương sang Campuchia nhận 2kg ma túy của một người có tên “Anh Hai”, rồi đi xe máy xuống huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để giao cho Hạnh lấy tiền công 10 triệu đồng. Khi đang giao hàng thì bị bắt quả tang. Được biết, Kiểu là đối tượng vận chuyển ma túy chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động, gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra, bắt giữ. Do đó, đối tượng đã nhiều lần thực hiện trót lọt các vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam để hưởng tiền công. Số ma túy sau đó sẽ được đem đi các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang tiêu thụ. Đối tượng Thành và Hạnh cùng tang vật - Ảnh: CA cung cấp. Căn cứ lời khai của La Thị Kiểu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hạnh và Thành (thuê trọ tại ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) và thu giữ thêm 2 bọc nylon chứa viên nén màu hồng; 2 bọc ma túy đá; 1 bọc Ketamine; 1 xe ô tô và nhiều dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy. Được biết, 2 đối tượng này chung sống với nhau như vợ chồng và đã đi nhiều tỉnh An Giang, Kiên Giang và Bến Tre thuê nhà trọ để bán ma túy.

Kim Hà