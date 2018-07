Triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 13/7, Cục Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về ma tuý (C47, Bộ Công an) cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia quy mô lớn do Phan Hữu Hiệu (SN 1970, quê Nghệ An) cầm đầu, bắt nhiều đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin cùng hàng tỷ đồng và nhiều tài liệu liên quan.