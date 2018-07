Triệt phá ổ cá độ mùa World Cup ở quán cà phê

Chiều 5/7, Công an thành phố Huế thông tin vừa phá một ổ đánh bạc qua mạng internet theo hình thức cá độ bóng đá từ các trận đấu World Cup 2018. Đây là nỗ lực tấn công tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Huế của lực lượng công an trong mùa World Cup 2018.

Trước đó, qua thông tin theo dõi của trinh sát nắm tình hình địa bàn, khoảng 22h30 tối 4/7, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế bất ngờ đột kích vào quán cà phê Đạt Trường (số 69 đường Điện Biên Phủ, phường Trường An, Huế).

Các đối tượng liên quan vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại quán cà phê bị công an bắt quả tang

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Quảng (1972), Trần Văn Thái (1995), Văn Viết Kỳ, Nguyễn Văn Toàn (cùng sinh năm 1966), Lục Quý Nhị (1965), Cái Văn Tuấn (tất cả cùng trú tại Huế) đang thực hiện hành vi dùng máy vi tính kết nối internet để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ các trận đầu của giải vô địch thế giới FIFA World Cup 2018. Công an thu giữ tang vật tại hiện trường gồm 13 triệu đồng, 9 tờ tịch (tờ phiếu viết tay) dùng cá độ bóng đá, 1 máy vi tính.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá trên trang web Bóng88.com, với số tiền hơn 21 triệu đồng. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Quảng và Thái khai nhận làm thuê cho chủ quán Hồ Đắc Trường (sinh năm 1978, trú tại phường Trường An, thành phố Huế).

Công an thành phố Huế hiện tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc.

Ngọc Văn