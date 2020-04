Triệt phá sới bạc 'khủng' trong căn hộ chung cư

Ngày 23/4, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nhóm 22 đối tượng khi đang tham gia đánh bạc tại một căn hộ ở chung cư để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 22/4, Công an phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) bất ngờ ập vào một căn hộ ở tầng 7 (khu 2) chung cư Sơn An, bắt quả tang 22 đối tượng (11 nữ, 11 nam) đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 400 triệu đồng, 200 EURO, 2 bộ dụng cụ lắc tài xỉu.