Triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy ở TPHCM

Quảng cáo

Ngày 6/10, Công an quận 3, TPHCM cho biết, vừa triệt xóa thành công một đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tỉnh, bắt giữ 4 nghi can và thu gần 20 xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Theo điều tra, sáng 29/9, Đỗ Thanh Bình (SN 1955, ngụ quận 10) và Trần Văn Hồng (SN 1964, ngụ quận 3) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Đến 13h40 cùng ngày, cả hai phát hiện một chiếc xe máy dựng trước một căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, quận 3. Lập tức, Hồng dùng đoản phá khoá lấy trộm chiếc xe rồi cả 2 nhanh chóng tẩu thoát.

Các đối tượng trong đường dây bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngay sau đó, Bình gọi cho Nguyễn Hoài Tâm (SN 1977, quê Long An) nói bán xe và hẹn nhau ở ngã tư Bà Hom, quận 6, TPHCM. Dù biết là xe máy do Bình trộm nhưng Tâm vẫn mua với giá 3 triệu đồng. Sau đó, Tâm mang xe máy này về Long An sửa lại và bán cho Nguyễn Minh Hòa (SN 1986) với giá 8 triệu đồng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, bắt giữ Hồng và Bình. Qua đấu tranh, Công an tiếp tục bắt giữ Tâm và Hòa để điều tra. Bước đầu, các nghi can đã khai nhận hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu gần 20 xe máy cùng nhiều tang vật khác. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Ngô Bình